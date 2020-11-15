Koronavirüs aşısı bu dolaplarda saklanacak

Türk profesör Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurucusu oldukları BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşı, koronavirüs karşısında tüm dünyanın umutlarını yükseltti. Ancak aşıyı taşımak ve saklayabilmek için, uygulama anına kadar eksi 70 derecede muhafaza etmek de önemli. Pandeminin başından bu yana halkı bilinçlendirebilmek için açıklamalar yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşıyı ve saklama koşullarını şöyle değerlendirdi:

ÇİN AŞISINI DEPOLAMAK DAHA KOLAY

"Çin aşısı 'inaktif' olduğu için daha kolay üretilebiliyor. Bunların etkinliği canlı aşı ve teknoloji ile üretilen aşılardan düşük ancak depolanması, gönderilmesi, uygulanması daha kolay. Ölü aşı oldukları için sıcağa da dayanıklılar. Diğer taraftan Alman-Amerikan ortak yapımı olan aşıda ilk defa bir koronavirüs aşısında, etkinlik rakamı telaffuz edildi. Görülen o ki bu aşı daha etkin bir aşı. Fakat şöyle bir dezavantajı var; bu aşının depolanması için eksi 70 derece gerekiyor. Hiçbir ülkenin böyle bir hazırlığı yok.

EKSİ 70'LİK DEPOLAR YOK

Önce bu altyapının hazırlanması lazım, oldukça pahalı bir iş bu. Eksi 70 derecelik dolapları her yere dağıtamayacağınız için daha az merkezlerde uygulanacak demektir. İki gün önce Amerika'nın en büyük hastanelerinden biri, 'Benim böyle bir imkanım yok' diye açıkladı.

MASKE HAYATIMIZDAN ÇIKMAYACAK

Altyapının hazırlanıp bu aşının uygulanması, nereden bakarsanız bakın 5-6 aydan önce olması mümkün değil. Bireysel aşılama başladığında ne salgın etkilenecek bundan, ne aşıyı yaptıranlar maske ve mesafeden kurtulacak. Belli bir süre biz bu koruyucu önlemler ile yaşamaya devam edeceğiz.