Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AB'den Macron ve Kurz'a fren: 2 Türk aşı buldu şimdi olmaz

AB, Avusturya ve Fransa'nın terörle mücadeleyi göç ve radikalizmle İslam odağına yerleştirme çabalarına izin vermedi. İspanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkeler bu taleplere karşı çıktı. Avrupa'ya entegrasyon örneği olarak gösterilen Türk çiftin koronaya karşı aşı geliştirmesi de aşırı taleplerin frenlenmesinde etkili oldu.
 15 Kasım 2020 08:00
+Aa- Yazdır
AB'den Macron ve Kurz'a fren: 2 Türk aşı buldu şimdi olmaz

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre; Fransa ve Avusturya'daki terör saldırılarını ve bu bağlamda alınabilecek önlemleri masaya yatırmak üzere videokonferans aracılığıyla bir araya gelen Avrupa Birliği içişleri bakanları ortak bir bildiri yayımladı. Terör saldırılarının Avrupa'da yaşayan 25 milyon Müslüman'ı ve göçmenleri bir kez daha hedef tahtasına oturttuğu bir ortamda yapılan toplantıda özellikle Avusturya ve Fransa'nın aşırı talepleri karşılıksız kaldı.

AŞIRI TALEPLERE FREN

AB bakanları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemdeki söylemlerinin aksine, İslam'ı ve göçmenleri terörle ilişkilendiren bir yaklaşımdan özenle kaçındılar. Bakanların tavrının şekillenmesinde koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük umut yaratan aşının iki Türk kökenli Alman bilim insanı Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından bulunmuş olması da etkili oldu.

Aşırı sağın ve puan kaybetmemek amacıyla merkezdeki bazı siyasetçilerin terörle göçmenler arasında doğrudan bağlantı kurma çabalarını yoğunlaştırdığı, İslam'ın da konsept dışı kullanılarak terörün kaynağı gibi gösterilmeye çalışıldığı bir dönemde yapılan toplantıdan çıkacak bildiri konusunda yoğun tartışma yaşandı. Aşının, iki göçmen ailenin alanlarında çok başarılı ve bulundukları ülkeye gayet iyi entegre olmuş çocukları tarafından bulunduğu haberi tartışmalara yön veren unsurlar arasında yer aldı.

TASLAK BELGE YUMUŞATILDI

Bir diplomatik kaynağın, "Türk kökenli Alman bir çiftin koronavirüse karşı aşı yarışında öne çıktığı bir sırada İslam'ı hedefe koymak AB bakanlarını çetrefilli konuları aşırı basitleştirme suçlamasıyla karşı karşıya bırakırdı" şeklindeki ifadeleri toplantıdaki genel yaklaşımı da özetler nitelikte. Fransa ve Avusturya'nın talepleri doğrultusunda hazırlanan ilk taslak belgeyle üzerinde uzlaşılan ortak açıklama arasında oldukça net bir söylem farkı var. Terörün göç konusuyla doğrudan ilişkilendirilmesi, radikalizmle mücadelede İslam'ın odağa yerleştirilmesi ve entegre olmayan göçmenlerin cezalandırılması bildiride yer bulmadı. Aşırı taleplerin frenlenmesinde AB Komisyonu'nun yanı sıra İspanya, İtalya ve Hollanda'nın başı çektiği bazı ülkeler etkili oldu.

ENTEGRASYONA ÖRNEK GÖSTERİLEN ÇİFT

Uğur Şahin (55) ve eşi Özlem Türeci'nin (53) koronavirüs aşısı, tam da Avrupa'da radikal unsurların düzenlediği terör saldırıları sonrasında göç ve İslam'ı yeniden tartıştığı bir dönemde geldi. Göç ve İslam'ı hedef alanlara karşı Avrupa'ya başarıyla entegre olmuş kişilerin de bulunduğunu savunanlar iki Türk bilim insanını örnek olarak göstermeye başladı.

Ancak işine tutkuyla bağlı olan ve çok çalıştığı aktarılan Uğur Şahin, başarılı entegrasyona örnek gösterilmesiyle ilgili The Guardian'a yaptığı açıklamada "Gerçekten böyle olmak isteyip istemediğimden emin değilim. Toplum olarak kendimize herkese topluma katkıda bulunması için nasıl şans verebileceğimizi sormalıyız. Göçmen kökenli olmam tesadüfi bir örnek" yanıtını vermişti. Şahin, dört yaşındayken Almanya'ya giden bir işçi ailesinin oğlu. Özlem Türeci ise İstanbul'dan Almanya'ya yerleşen bir doktor babanın Almanya'da doğan kızı.

AB'NİN DIŞ SINIRLARINDA GÜVENLİK ARTTIRILACAK

Önceki yıllarda İslam ile terör kelimelerini yan yana kullanmama prensibini benimseyen ancak son aylarda bu ilkeyi defalarca ihlal eden Avrupa Birliği, bildiride eski yöntemine döndü. Bildiride, "Terörizmle mücadelemiz bir dini ya da siyasi inanca değil fanatik ve şiddet içeren aşırılığa karşı" ifadelerine yer verildi. Bakanlar, AB'nin dış sınırlarının güvenliğinin arttırılması ve internette şiddete dayalı aşırılığı teşvik eden içeriklere daha sıkı kontrol uygulanması konusunda da anlaştılar.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast girişimi
14 Kasım 2020 23:45		 İngiltere'de 2030'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
14 Kasım 2020 22:48
Dünya genelinde yasaklar artıyor
14 Kasım 2020 21:37		 Rus askeri polisi, Karabağ'da devriye gezmeye başladı
14 Kasım 2020 21:17
Dondurulmuş karides ambalajında Kovid-19'a rastlandı
14 Kasım 2020 21:11		 İtalya'da bir huzurevi 'sarılma odası' kurdu
14 Kasım 2020 19:31
İngiltere'de üretilen bir maske, koronayı %90 öldürüyor. Aralık'ta satışa sunulacak
14 Kasım 2020 18:21		 Merkel: Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek
14 Kasım 2020 17:29
ABD'de, semptom göstermeyen hemşirelere görev verilecek
14 Kasım 2020 15:42		 Yunanistan'da kreş ve ilkokullar 14 gün kapalı kalacak
14 Kasım 2020 15:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:37 - Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti09:29 - Yeni Bakan Elvan Meclis nöbetinde09:17 - Feci kaza canlı yayında: 2 ölü09:11 - Keşif yapan DEAŞ'lı teröristlere Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon08:51 - Kumpası açığa çıkardı başına gelmeyen kalmadı08:45 - Muhtar koronavirüse yenik düştü
08:37 - Silivri'de eli silahlı şahıs evi bastı: 2 ölü08:31 - Gramı altınla yarışan kehribara Çin talip oldu08:23 - 'Ağlama anne, devlet bize sahip çıkar'08:16 - Üç yatırım için kapı aralandı08:00 - AB'den Macron ve Kurz'a fren: 2 Türk aşı buldu şimdi olmaz07:53 - Koronavirüs aşısı bu dolaplarda saklanacak
07:43 - Ara tatil dönemi doğayla buluşun07:34 - İstanbul'u bekleyen en büyük tehlike! Metrekareye 15 kişi düşüyor07:25 - WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar07:16 - İşte CHP demokrasisi: 3 kez seçildi, 2 kez görevden alındı07:05 - İYİ Parti'de, HDP'yle ortak anayasa çalışması belgelenmiş
06:55 - Ekonomide diriliş başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!
Antalya Büyükşehir'deki yetki krizine Bakanlık el koydu... İzindeki başkan yetkisini kullanmaya devam edebilir mi?
Prof. Dr. Mithat Melen koronaya yenildi
WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar
Ekonomide diriliş başladı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Üç yatırım için kapı aralandı
Fethiye'de serin bir yer... Yeşil Vadi
AB'den Macron ve Kurz'a fren: 2 Türk aşı buldu şimdi olmaz
Engelli öğretmenler, çakılı kadrolarda mıdır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tesmer 1
üstünden kamyon geçmiş gibi hissetmek 4
Maske ile Ders Anlatmak/Dinlemek 5
uykusuzluktan mide bulanması 3
Dingo 1
sigortasız işçi çalıştıran işverene af 1
hayaletin garip huyları 1
divan edebiyatından bir beyit bırak 6
Mutsuzluğun kölesi olmak 5
Sizi anlatan şiir 4
SON İLANLAR
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Körpaş 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Keskin Belediyesi 83 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam