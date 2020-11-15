Üç yatırım için kapı aralandı
|15 Kasım 2020 08:16
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Elektronik dev Samsung'un Türkiye'de tablet ve telefon üretmek istediği, bu yönde girişimleri olduğu belirtildi. Geleceğin teknolojisi olan elektrikli otomobillerin en önemli aksamı haline gelen pilleri üreten en büyük firmalardan biri de Türkiye'de yatırım yapma düşüncesini iletti. Yine bir otomobil firmasının daha Türkiye'de fabrika kurmak için girişimler bulunduğu bildirildi.
Türkiye Varlık Fonu'nun, Ceyhan'da 10 milyar dolarlık yatırım ile petro- kimya ürünleri üretmek için kuracağı rafinerinin temelinin de yaz aylarında atılması bekleniyor. Rafineri ilk etapta ekonomiye yıllık 1.5 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak.
İŞ DÜNYASI İÇİN YENİ PAKET
Pandeminin yaralarını sarmaya ve bu süreçte dünyanın önemli üretim üstlerinden biri olmaya çalışan Türkiye'de, önümüzdeki dönemde özellikle yatırım ve istihdam anlamında adımlar atılacak. Başkan Erdoğan ve ekonomi kurmayları, büyük firmaların sahipleri, KOBİ'ler, esnaf, TOBB ve diğer kurumlar ile bir araya gelecek. Bu toplantılarda, varsa yaşanan sıkıntılar, talepleri, yeni yatırımlar için neler yapılabileceğine ilişkin görüşlerini dinlenip, talepler alınacak.
Türkiye, yabancı yatırımcıları çekmek için de gereken adımları atacak. Erdoğan'ın "bize güvenin ve yatırım yapın" çağrısına paralel olarak bazı kolaylıklar devreye sokulacak.
ZÜBEYDE YALÇIN
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