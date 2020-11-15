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'Ağlama anne, devlet bize sahip çıkar'

Hatay İskenderun'da PKK'nın çıkardığı yangında evleri yanan Vural Ailesi, 15 günde yeni yuva sahibi oldu. Yangın günü ağlayan annesini devletin kendilerini yalnız bırakmayacağını söyleyerek teselli eden 14 yaşındaki Semih Vural: Devletimizin yardımlarını daha önce TV'de görmüştüm
 15 Kasım 2020 08:23
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'Ağlama anne, devlet bize sahip çıkar'

Hatay İskenderun'da PKK'nın çıkardığı orman yangınında evleri ve tüm eşyaları yanan Vural ailesi devletin yardımıyla 15 gün sonra yeni yuvaları ve eşyalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Yangından sonra evlerinin bahçesine oturan ve gözyaşı döken annesi Sultan Vural'a "Ağlama devlet bize sahip çıkar" diyerek teselli eden lise birinci sınıf öğrencisi Semih Vural bu kez annesine "Anne ben sana demedim mi devlet bize sahip çıkar. Bak devletimiz bize sahip çıktı" diyerek sarıldı. Evleri onarılan ve yeni eşyalarına kavuşan aile, "Allah devletimizden razı olsun. Bizi zorda bırakmadı ve evimizi bize güzel şekilde emanet ettiler" dedi.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR

27 Ekim'deki yangında Vural ailesinin Azganlık Mahallesi Şehit Ömer Yılmaz Caddesi'nde 2 katlı evleri yandı. Üst katta oturan Murat Vural ile alt katta oturan babası Osman Vural'ın eşyaları küle döndü. Yangının hemen ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı. 15 gün içerisinde Vural ailesinin yanan evleri baştan aşağıya boyandı, mutfak, banyo yenilendi, kül olan ev eşyaları yerine yenileri alındı. Kepçe operatörlüğü yapan Murat Vural, hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini dile getirerek, "Evimizde tüm malzemelerimiz yandı. Pencerelerimiz, kapılarımız kullanılamaz hale geldi. Ama bizim arkamızda devletimizi olduğunu bildiğimiz için hiç endişe duymadık. Kaymakamlık sürekli bizimle irtibat haline geçti. İşçiler gece-gündüz demeden çalıştılar. Yanan eşyalarımızın yerine hem bana hem de babamın evine daha iyilerini getirdiler. Bizi yeniden yuvamıza kavuşturan devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek sevincini dile getirdi.

KİTAP GELDİ

Kardeşleri Levent, Nihal ile birlikte evlerine tekrar kavuşan Semih'in sevinci gözlerinden okunuyordu. Yangından sonra annesini teselli eden Semih, "Yangın, deprem gibi afetlerde devletimizin insanlara nasıl yardım ettiğini televizyondan görmüştüm. Annem ağlarken devletimizin bize sahip çıkacağı aklıma geldi ve yanına gidip 'Anne ağlama devlet bize sahip çıkar' dedim. Gerçekten devlet bize sahip çıktı. Yangında yanan kitaplarımı bile hiç zaman kaybetmeden öğretmenlerim evimize kadar getirdiler" diye konuştu.

BİBERONUMUZA DİŞ FIRÇAMIZA KADAR GETİRDİLER

Yangın sırasında özellikle mutfak bölümünde tüm eşyaları yanan Sultan Vural "Yangında kızımın biberonu yanmıştı. Sağolsun görevliler hemen biberon ve süt getirdi, kızımın karnını doyurdum. Devletimiz bize dört elle sarıldı ve bizim yüzümüzü tekrar güldürdü. Çok güzel dolaplar yapıldı. Biberon, diş fırçamıza kadar getirdiler. Ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

MURAT KARAMAN
Sabah
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