Muhtar koronavirüse yenik düştü
Bir süredir Alaşehir Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören Alaşehir Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştürk, korona virüse yenik düşerek vefat etti.
|15 Kasım 2020 08:45
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Bir süredir Alaşehir Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören Alaşehir Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştürk, korona virüse yenik düşerek vefat etti.
Muhtar Süleyman Baştürk dün akşam saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesi'nde vefat etti. 2 çocuk babası ve yaklaşık bir buçuk yıllık Muhtar Süleyman Baştürk (55), 15 gündür Alaşehir Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi görüyordu. Muhtar Süleyman Baştürk'ün bugün toprağa verileceği öğrenildi.
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