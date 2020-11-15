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Kumpası açığa çıkardı başına gelmeyen kalmadı

Kozmik Oda'dan çaldığı devlet sırlarını yurt dışına kaçıran FETÖ'cü eski TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Uzmanı Ünal Tatar, ABD'nin en prestijli üniversitelerinde çalışırken, tuttuğu tutanaklarla savcı ve polisler arasındaki işbirliğini açığa çıkartan eski TÜBİTAK Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü Baş Uzman Araştırmacısı Umut Barış Erdoğan'ın başına gelmeyen kalmadı.
 15 Kasım 2020 08:51
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Kumpası açığa çıkardı başına gelmeyen kalmadı

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre; Erdoğan'ın görevlendirildiği kozmik odada o gün şunlar yaşandı: 27 Aralık 2009'da Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı'ndaki Kozmik Oda'ya girilecekti. Hakim Kadir Kayan tarafından görevlendirilen bilirkişinin adı Umut Barış Erdoğan'dı. Erdoğan, kurula geldiğinde Savcı Mustafa Bilgili de oradaydı, polislerin kendisiyle görüşmesini istediğini söyledi. Erdoğan, kumpasın farkındaydı ve tarafsızlığını kaybetmemek adına Bilgili'nin bu isteğini bir peçeteye yazarak askeri savcı Tezer Türkay Güven'e gösterdi. Erdoğan'ın polislerle yaptığı görüşmeden sonra tutturduğu 3 sayfalık tutanak, yıllar sonra kozmik ihanetin de belgesi oldu.

KABUS BAŞLIYOR

Erdoğan'ın bu davranışı FETÖ'cü savcı, hakim ve polislerin gözünden kaçmadı. Olaydan 1 gün sonra telefonları dinlemeye alındı. Yıllardır çalıştığı TÜBİTAK'ta mobbinge uğradı. TSK içinde yürüttüğü projelerden el çektirildi. Yeni odası, bilgisayarı bile olmayan bir depoydu. Dayanamayan Erdoğan 2012'de istifa edip eğitim için yurtdışına gitti. Döndüğünde iş bulamadı. 17-25 Aralık operasyonunun ardından TÜBİTAK'a geri döndü. Ancak FETÖ üyeleri yine rahat bırakmadı. Tekrar istifa etti. 1.5 ay süren işsizliğinin ardından Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda işe başladı. Ancak burada da benzer durumlar söz konusuydu. Yine işsizdi. 2016 yılında Havelsan'da işe başladı. Kurum halen FETÖ'cülerin etkisi altındaydı. Bunu dile getirmeye başladığında, insan kaynakları biriminden, "Yönetim sizinle çalışmak istemiyor" sözünü duydu. Edirne'deki bir operasyonda ismi FETÖ'ye karıştırıldı. Şimdi kendi kurduğu bilişim şirketinin başında.
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