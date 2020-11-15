Yeni Bakan Elvan Meclis nöbetinde
Çiçeği burnunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Meclis'te "nöbet" tutacak. Elvan, "nöbetçi bakan" uygulaması nedeniyle 18 Kasım Çarşamba günü TBMM'de olacak ve milletvekillerini dinleyecek.
|15 Kasım 2020 09:29
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Milletvekillerinin talep, soru ve görüşlerini bakanlara rahatça iletebilmeleri için getirilen "nöbetçi bakan" uygulaması sayesinde Elvan'ın Meclis özlemi kısa sürecek.
Elvan uygulama kapsamında haftaya Meclis'te bulunacak, milletvekillerini dinleyecek, merak edilen sorulara yanıt verecek. Bir hafta önce milletvekili olan Elvan, bu kez Hazine ve Maliye Bakanı olarak vekillerle bir araya gelecek.
TBMM'de, Genel Kurul'un rutin çalışma günleri olan Salı, çarşamba ve perşembe günleri "nöbetçi bakan" bulunuyor.
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