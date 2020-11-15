Bakanlığın İzmir projesi ortaya çıktı! İşte 'Yeni İzmir'

İzmir'de depremzedeler için yapılacak olan 3 bin konutluk projede, sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra okul, cami ve bir de millet bahçesi yer alıyor. Öncelik mağdur olan, evsiz kalan vatandaşlar olmak üzere artık işin istismara kapalı olarak bakanlık takibi ve güvencesi ile son derece modern ve son teknolojiye uygun inşa edileceği projenin ayrıntılarında çok önemli detaylar yer aldı. İşte ayrıntılar...

ADETA YENİ BİR İZMİR İÇİN KOLLAR SIVANDI

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki deprem kentte büyük çapta hasara yol açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentte yaptığı hasar tespit çalışmalarında 506 apartman hakkında ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi.

İzmir'de evsiz kalan 15 bin kişi kentin çeşitli yerlerinde kurulan çadır kentlere yerleştirildi ve kalıcı konutlar için çalışmalar başladı.

Deprem sonrasında evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşların çeşitli kurumlar tarafından geçici süreyle ihtiyaçları giderilirken rezerv konut alanına yönelik çalışmalarda da önemli mesafe kat edildi.

İZMİR'DE TASLAK PLAN BELLİ OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı son dakika açıklamasında evleri yıkılan vatandaşların bulundukları yerden talep etmeleri halinde 2+1, rezerv konut alanından talep etmeleri halinde 3+1 daire sahibi olabileceklerini aktarmıştı.

Son dakika haberi: İzmir'de mağdur olan vatandaşlar için 3 bin konutlu ilk etap çalışmasında ortalama 12 bin kişi depreme dayanıklı yeni binalara yerleştirilecek.

Maliyetine, düşük faizli ve uzun yıllar ödemeli yeni konutların taslak planı da ortaya çıktı.

EĞİTİM, SAĞLIK, YEŞİL ALAN VE İBADET...

Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanından başlayan ve tünellerin üzerinden itibaren geniş alana yayılan 3 bin konutluk alanda eğitim alanı olarak anaokulu, ilkokul, orta okul ve lise bulunuyor. Sosyal tesis alanı ve kültürel tesis alanının bulunduğu alanda iki adet cami yerinin de ayrıldığı görüldü. Konut alanı tünellerin üzerine doğru bir hilal şeklini alırken Bayraklı Doğançay Köyü bölgesine doğru arka alanda da geniş konut stok alanı yer alıyor.

İZMİRLİYE HEM TOPLANMA ALANI HEM DE NEFES ALACAK BOŞLUKLAR; MİLLET BAHÇESİ

Bakanlık, rezerv konut alanının yapılacağı bölgede geniş bir millet bahçesi alanı da planladı. Vaziyet planında bu alanın mevcut yerleşim yerlerine yakın bölgede olması dikkat çekiyor. Daha önce Bayraklı Belediyesi'nin kurban yeri olarak kullandığı, Büyükşehir Belediyesi'nin ise Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Kapalı Spor Salonu ile Yaşam Parkı yaptığı alanın yakınında yer alan millet bahçesinin planlandığı alanda şu anda bir yapı bulunmuyor.

ERTAN GÜRCANER