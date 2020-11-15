Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor

İzmir'i Antalya'ya bağlayacak otoyol güzergahının ikinci adımı olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından atılacak
 15 Kasım 2020 10:59
+Aa- Yazdır
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor

İzmir'i Antalya'ya bağlayacak otoyol güzergahının ikinci adımı olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir'i Antalya'ya bağlayan güzergah üzerinde bulunan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamı olarak nitelendirilen Aydın-Denizli Otoyolu'nun temel atma töreni yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılacak.

İzmir'i Aydın'a bağlayan 115 kilometrelik otoyolu Denizli'ye kadar uzatacak Aydın-Denizli Otoyolu, 140 kilometrelik gövde yolu ve 23 kilometrelik bağlantı yollarıyla 163 kilometre olacak. Otoyolda, 19 köprülü kavşak, 19 viyadük ve 5 otoyol hizmet tesisi inşa edilecek.

- Yılda 614 milyon lira tasarruf

Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresi bir saat kısalarak 2 saat 15 dakikadan, 1 saat 15 dakikaya düşecek.

Yol sayesinde, zamandan yıllık 472 milyon ve akaryakıttan 142 milyon olmak üzere toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek.

İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyol projesinin, Aydın-Denizli Otoyolu kesimi ve sonraki etaplarda yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla, İzmir-Antalya arasındaki 6-7 saat süren mevcut 580 kilometrelik seyahat, 440 kilometre otoyol ile 3-3,5 saate inecek ve iki büyük turizm kenti birbirine bağlanmış olacak.

- Bölgede turizm ve ticareti kolaylaştıracak

Sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Ege Bölgesi'nin Denizli ve Aydın şehirleri de otoyol ile birbirine bağlanarak, Ege'den Akdeniz'e uzanan koridorda bölge turizmiyle birlikte ticaret de hızlanacak.

Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesini sağlayacak Aydın-Denizli Otoyolu, Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak.

Öte yandan İstanbul-İzmir Otoyolu'yla da birleşen güzergah sayesinde, Kapıkule üzerinden giriş yapan bir araç, Ege ve Akdeniz'e otoyol konforuyla ulaşma imkanına sahip olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpeder aynı gün hayatını kaybetti
15 Kasım 2020 12:37		 Koronayı yenen Sağlık Müdürü: Artık suyu içemez hale gelmiştim
15 Kasım 2020 12:15
EKPSS sona erdi
15 Kasım 2020 12:05		 Tunceli Valiliği'nden deprem açıklaması
15 Kasım 2020 12:04
TOKİ: Su sıkıntısı ASKİ'den kaynaklanıyor
15 Kasım 2020 12:01		 'Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler'
15 Kasım 2020 11:48
Enkaz altından hayata yeniden 'merhaba' dediler
15 Kasım 2020 11:42		 Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Temaslıyı saklamak pandemiyi uzatır
15 Kasım 2020 11:38
Memurların aklından çıkarmaması gereken 13 kural
15 Kasım 2020 11:25		 'Koronavirüs için özel hastanelere ödenen ücretler geri alınabilir'
15 Kasım 2020 11:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:42 - Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama12:40 - Yerli 'el bombası kutusu' TSK envanterine girmeye hazır12:37 - Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpeder aynı gün hayatını kaybetti12:33 - Ankara'da sigara içilmesinin yasak olduğu caddeler açıklandı12:25 - Kars'ta köyler tek tek karantinaya alınıyor12:19 - Kumpası açığa çıkardı, başına gelmeyen kalmadı
12:15 - Koronayı yenen Sağlık Müdürü: Artık suyu içemez hale gelmiştim12:05 - EKPSS sona erdi12:04 - Tunceli Valiliği'nden deprem açıklaması12:01 - TOKİ: Su sıkıntısı ASKİ'den kaynaklanıyor11:53 - Muş'a en uzak köyde görev yapan öğretmenler: Soba yakmayı burada öğrendik11:48 - 'Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler'
11:42 - Enkaz altından hayata yeniden 'merhaba' dediler11:38 - Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Temaslıyı saklamak pandemiyi uzatır11:31 - Hem korona ile mücadele ediyor hem de akordiyon çalıp şiir yazıyor11:25 - Memurların aklından çıkarmaması gereken 13 kural11:20 - EKPSS sorularını değerlendiriyoruz
11:18 - 'Koronavirüs için özel hastanelere ödenen ücretler geri alınabilir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!
Türkiye'nin askeri güç sıralaması iki basamak geriletildi!
Ekonomide diriliş başladı
WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar
Üç yatırım için kapı aralandı
Antalya Büyükşehir'deki yetki krizine Bakanlık el koydu... İzindeki başkan yetkisini kullanmaya devam edebilir mi?
EKPSS sorularını değerlendiriyoruz
Memurların aklından çıkarmaması gereken 13 kural
Kumpası açığa çıkardı, başına gelmeyen kalmadı
Prof. Dr. Mithat Melen koronaya yenildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üstünden kamyon geçmiş gibi hissetmek 3
memurun borsa oynaması 2
uzaktan eğitim 2
genel idari hizmetler sınıfı 2
kadro 1
Maske ile Ders Anlatmak/Dinlemek 5
agoni 1
13.11.2020 sağlık bakanlığı genelgesi 2
Mutfak masası 2
melanie trump 1
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Körpaş 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Keskin Belediyesi 83 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam