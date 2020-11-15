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EKPSS sorularını değerlendiriyoruz

EKPSS sona erdi... Adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
 15 Kasım 2020 11:20
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan saat 10.15'te başlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sona erdi.

Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı.

Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu, ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süreler verildi.

Sınavı sona eren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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