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Otomobilin devrilmesi sonucu iki polis hayatını kaybetti

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki polis memuru yaşamını yitirdi
 15 Kasım 2020 11:03
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Otomobilin devrilmesi sonucu iki polis hayatını kaybetti

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki polis memuru yaşamını yitirdi.

Mahmut Atıcı'nın (27) kullandığı otomobil, Bahariye yolu TOKİ mevkisinde devrildi.

Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Murat Dağhan (26), kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atıcı ve Dağhan'ın, Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptıkları öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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