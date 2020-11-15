Ankara'da sigara içilmesinin yasak olduğu caddeler açıklandı
|15 Kasım 2020 12:33
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Başkent'te koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içme yasağının uygulanacağı meydan, cadde ve sokak gibi alanlar ilçe hıfzısıhha kurullarınca tek tek belirlendi. Kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla alınan karar doğrultusunda birçok alan yasağa dahil edildi. Özellikle kent merkezinde nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu Kızılay ve çevresindeki bir çok cadde ve sokakta sigara içilmesi artık yasak. Kurullarca belirlenen cadde ve sokakların yanı sıra ayrıca toplu taşıma duraklarında ve semt pazarlarında da sigara içilmesi yasaklandı.
Çankaya kaymakamlığının kararı için tıklayınız.
Keçiören kaymakamlığının kararı için tıklayınız.
Yenimahelle kaykamlığının kararı için tıklayınız.
900 TL CEZASI VAR
Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağında ön çok merak edilen konu mekanları kapsayıp kapsamadığı. Yasak mekanları kapsamıyor. Buna göre açık alanları veya bahçeleri bulunan mekanlarda sigara içilebilecek. Ancak mekanın önüne çıkılarak toplu halde bir arada bulunarak sigara içilmesi yasak. Yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32'nci ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddeleri kapsamında işlem yapılıyor. Maske takmayanlara olduğu gibi açık alanlarda sigara içme yasağına uymayanlara kesilecek para cezası 900 TL olarak sabitlendi. İşte kent merkezindeki 8 ilçede belirlenen bazı dumansız alanlar.
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