Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
|15 Kasım 2020 12:42
|+Aa- Yazdır
Edirne merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Edirne Merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Aralarında avukat, akademisyen, doktor ve kamu görevlilerinin de yer aldığı 22 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerden H.T ve M.R.B savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin itirafçı oldukları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.
- Olay
Geçen hafta Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri ve Yozgat'ta düzenledikleri operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
15 Kasım 2020 14:04
|PKK'nın Türkiye'deki 1 numarası böyle etkisiz hale getirildi
15 Kasım 2020 13:34
|'Yapı denetimli' binalar depreme daha dayanıklı
15 Kasım 2020 13:08
|Kumpası açığa çıkardı, başına gelmeyen kalmadı
15 Kasım 2020 12:19
|FETÖ'nün Küçük Gelin'i çalıntı çıktı
15 Kasım 2020 10:38
|Keşif yapan DEAŞ'lı teröristlere Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon
15 Kasım 2020 09:11
|Yakalan 4 DEAŞ'lıdan birinin 'sözde Rakka emiri' olduğu ortaya çıktı
14 Kasım 2020 14:45
|HDP'li İlçe Başkanı tutuklandı
14 Kasım 2020 14:03
|'Elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu
14 Kasım 2020 12:22
|Van'da düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
14 Kasım 2020 10:51