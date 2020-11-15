Dilipak'tan ilginç çıkış: Aşıyla, kısırlaştıracaklar

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısının kısırlaştırmaya yol açacağı iddiasını bir kez daha dile getirdi. Abdurrahman Dilipak aşıya ilişkin "Tünelin sonunda ışık diye bize aşıyı gösteriyorlar. Zaten biz bir yıldır ne diyorduk; 'ölümü gösterip kısırlaştırmaya razı edecekler.' Buyurun durum ortada" ifadelerini kullandı.

Dilipak, bugünkü köşe yazısında Kovid-19 aşısıyla ilgili şu iddialarını dile getirdi:

Bu aşılar hastalığa sebep olan ajan proteinini kodlayan geni ihtiva eden sentetik bir DNA'dan olusuyor. Bu DNA aşıları soğuk zincir de gerektirmiyormuş. Bizde de bu çalışmalar başlamış. Bakın bu işin kendisi meşru değilse, fıtrata yabancıysa, bu yerli ve milli de olsa benden uzak dursunlar. Onların komplosundan Allah'a sığınırım. İnşallah bu aşıları mecbur etmezler.

"Ben Pfizer'e güvenmem" diyen Dilipak, özetle şunları yazdı:

Sadece ona değil, bu ilaç firmalarının, gıda firmalarının çoğuna güvenmem. FDI, NSI benim için en az CIA kadar, Masonik yapılar kadar tehlikelidir. Öyle emin olmadığım ürünlerini, mecbur kalmadıkça kullanmak istemem. Kullanmak isteyenler buyursun, hatta onların içini rahatlatmak için "helal" sertifikası da alabilirler, verebilirler.

Pfizer ile ilgili yayımlanan bir makaleyi hatırlatan Dilipak, şunları yazdı:

Bu Pfizer % 90 etkili korona virüs aşısı diye kampanya yapan ilaç devinin skandallarla dolu bir geçmişi var. Çağla Üren'in konuyla ilgili makalesini bulup okursanız görürsünüz. Buyurun size konuyla ilgili birkaç farklı haber daha: Haberlere bakar mısınız? Hacettepe Tıp'dan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, korona virüs aşısının Türkiye'ye gelmesi halinde saklayacak özel donanımlı dolaplarının olmadığını söylüyor. Tayvan'da 200 gündür yeni korona virüs vakası görülmedi. Salgını ilk fark eden ülkelerden biri olan Tayvan'da, Kovid-19'un önüne tamamen geçildi. Kısıtlama da yok, karantina da! DSÖ: Korona virüs aşısı genç ve sağlıklı kişilere 2022'ye kadar yapılmayacakmış, öncelik riskli gruplarınmış. Bu da başka bir haber. Öte yandan; Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 53 milyonu geçerken özellikle Avrupa kıtası tam anlamıyla salgına teslim olmuş durumdaymış. ABD'de ölüm patlıyor, Afrika'da en büyük felaket açlık ve kıtlık.

Bizimle alay ediyorlar, The Economist de bu rezaletin üstüne tüy dikti. Kapağında karanlık bir tünelin sonunda ışık görünüyor. Ve orada bir enjeksiyon içinde aşı sizi bekliyor. Covid Pandemisi komplosu ile bizi bir korku tüneline soktular. Tünelin sonunda ışık diye bize aşıyı gösteriyorlar. Zaten biz bir yıldır ne diyorduk; "ölümü gösterip kısırlaştırmaya razı edecekler". Buyurun durum ortada.