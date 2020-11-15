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Özlem Türeci adına sahte Twitter hesabı açıldı

Korona virüsü aşısıyla gündem olan bilim insanı Dr. Özlem Türeci adına sahte hesap açıldı. Gerçek sanılan hesabın paylaştığı tweet'lerden haber yapıldı.
 15 Kasım 2020 13:04
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Özlem Türeci adına sahte Twitter hesabı açıldı

Korona virüsüne karşı geliştirdikleri aşı ile çok konuşulan biyomedikal bilimci Özlem Türeci adına Twitter'dan sahte hesap açıldı. Sahte hesaptan, "Covid 19 aşı çalışması 50 bin kişi üzerine uygulandı yüzde 90-92 etkisini gösterdi dünyaya dağıtmak için hazır bekleyeceğiz. Bizi takıp edin" paylaşımları gelirken hesap gerçek sanılıp birçok haber yapıldı.

Hesap 28 bin takipçiye ulaşırken profilin sahte olduğuna dair paylaşım yapanlar kullanıcıları uyardı
Memurlar.Net
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