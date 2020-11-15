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ABD ve AB'den destek istemişti! Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li isimlerden sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ABD ve AB liderlerine seslendiği açıklamasında 'Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemeleri talebinde bulunuyoruz' demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine, CHP'de çeşitli üst pozisyonlarda görev yapmış isimlerden sert tepki geldi.
 15 Kasım 2020 13:13
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ABD ve AB'den destek istemişti! Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li isimlerden sert tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD merkezli Ortadoğu Enstitüsü'ne konuk olmuş, "Türk Siyasetinden Sesler" başlıklı çevrimiçi söyleşide soruları yanıtlamıştı. Söyleşinin görüntüleri de servis edilmişti. Söyleşide Kılıçdaroğlu'na "Yeni seçilecek ABD Başkanına Türkiye ile ilişkilerde ne tavsiye edersiniz" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu bu soruya "Türkiye'deki bütün demokrasi hareketlerini desteklemelerini isterim. Sadece yeni seçilecek ABD Başkanından değil AB'den AB liderlerinden de aynı talepte bulunuyoruz. Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklesinler" yanıtını verdi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun ABD ve AB'den yardım talebi toplumun bütün kesimlerinde tepkiyle karşılandı. "Bu şekilde Türk halkıyla mücadele ederiz" görüşü öne çıkarken Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları "mandacı zihniyet" olarak yorumlandı.

Ateş: Halka değil ABD'ye güven

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş Aydınlık'a yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrının Büyük Ortadoğu Projesi'ne hizmet etmek, "Ben o göreve hazırım" demek olduğunu belirtti. Ateş, "Kemal Bey CHP'nin ideolojisini benimsemiyor. Ona güvenmiyor. CHP'nin ideolojisi ile iktidara gelmek diye bir politika da izlemiyor. Önce ittifaklara sarıldı, şimdi o da yetmeyince mandacı zihniyetle ABD'den umut bekliyor. Halka değil ABD'ye güvenen bir CHP Genel Başkanını düşünmek dahi istemiyorum" dedi.

Seçim kazanmak, iktidara gelmek için ABD, AB'den medet uman Kılıçdaroğlu'nun parti içinde antidemokratik bir yöntem izlediğini vurgulayan Ateş şu görüşleri dile getirdi: "Gaziantep'te parti yönetimlerini 9 Kasım günü görevden aldı. 10 Kasım'da Atatürk anıtına CHP çelengi koyacak yönetici kalmadı. CHP'nin çelengini görevden alınanlar koydu. Görevden alınan yöneticiler karara itiraz edince genel merkez tarafından tehdit edildi. Bu arkadaşlarımızı arayan yetkili 'Yeniden seçilseniz bile genel başkan sizi yine görevden alacak' dedi. Örgüte böyle davrananların ABD'den yardım talep etmesi, Atatürk'ün kurduğu CHP'ye verilen en büyük darbedir."

Anadol: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili Kemal Anadol da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine şu tepkiyi verdi:

"Türkiye'de demokratik güçlerin başarısı ülke dışındaki güçlerden gelecek yardıma değil, kendi göbeğini kendinin kesmesine, faşizme ve diktatörlüğe karşı rüştünü ispat etmesine bağlıdır."

Mengü: Ecevit'in tavrı

CHP eski yöneticilerinden Şahin Mengü de Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirerek Ecevi'in tavrını örnek gösterdi. Mengü şunları söyledi:

"12 Eylül sonrasında Avrupa Parlamentosundan bir heyet Türkiye'ye geldi. Ecevit yasaklıydı. Bu nedenle görüşmeyi benim yapmamı istedi. Öncesinde bana, 'Davalarla ilgili ne söyleyeceğini sen taktir et. Ama Avrupalılara şunu söylemeyi ihmal etme; Türkiye'yi ekonomik olarak sıkıştırmayın. Türkiye olarak kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz.' Ecevit'in darbe dönemlerindeki tutumu herkese örnek olmalı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini Atatürkçü bir CHP'li olarak kaldıramıyorum. Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştıracaksak bunu halkımızla birlikte yaparız. Dışarıdan yardım istemeyiz. Dışardan yardım alırsan sonrasında önüne faturası da gelir. Tarihte örneği çoktur."

Biden'ın sözlerine cılız tepki göstermişlerdi

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, seçim yarışının başlarında katıldığı yayında RAND Raporundaki 'Erdoğan'ı yıkma' planını sözlere dökmüş ve "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz" demişti.

Biden'ın bu sözlerine ana muhalefet partisi yöneticilerinden gelen tepki düşük tonda olmuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra, ABD'de oylamanın bitmesiyle, resmi açıklama beklemeden sosyal medyadan Joe Biden'ı kutlamıştı. Kılıçdaroğlu "Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" ifadelerini kullandı" demişti.
Memurlar.Net
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