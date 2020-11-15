Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ kanalının dizisinin çalıntı olduğu kesinleşti

Samanyolu TV'de yayınlanan ve kanal kapanana kadar yüksek reytinglerle oynayan 'Küçük Gelin' isimli dizinin senaryosunun çalıntı olduğu istinaf mahkemesinin kararıyla kesinleşti.
 15 Kasım 2020 13:15
+Aa- Yazdır
FETÖ kanalının dizisinin çalıntı olduğu kesinleşti

İlk bölümü 8 Eylül 2013'te Samanyolu TV'de başlayan ve kanal kapanana kadar yüksek reytinglerle oynayan 'Küçük Gelin' dizisiyle ilgili yazar Dursaliye Şahan, senaryonun kendisinin 'Güvercin' adlı hikayesinden alındığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Şahan dilekçesinde, projesini okuması için senarist Erkan Çıplak ile paylaştığını, Çıplak'ın ise kadrolu çalıştığı Samanyolu TV'de projeyi kendi eseriymiş gibi sunduğunu belirtmişti. Samanyolu TV'nin kapanmasının ardından senarist Erkan Çıplak, FETÖ zanlısı olarak aranırken yurt dışına kaçmıştı. Çıplak, davaya ilişkin yazılı verdiği savunmasında 'Küçük Gelin' dizisinin hikayesini akil insanlardan duyduğunu öne sürmüştü.

Tazminat ödenmesine hükmetti
Davada kararını açıklayan mahkeme, Samanyolu TV'nin, Makro Mikro Yapım'ın ve senarist Erkan Çıplak'ın suçlu olduğuna karar vererek, yazar Dursaliye Şahan'a maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karara itiraz eden davalılar istinaf yoluna başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi hakimi dosyayı inceleyerek kararı onayladı.

"Fikir hırsızlığı cezasız kalmamalı"
Sonuçlanan telif davasının arkasından açıklama yapan yazar Dursaliye Şahan, özellikle fikir işçiliğinin kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Şahan, "2014 yılında başlayıp yaklaşık yedi yıl süren davamız lehimize sonuçlanarak bitti. Alınan kararın sanata verilen değer ve fikir işçiliğinin görünürlüğü açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Fikir hırsızlığı cezasız kalmamalı. Yapımcılar ve kanallar da hayata geçirecekleri projelerin eser sahibinden emin olmalı. Ayrıca RTÜK de intihale karşı sessiz kalmamalı" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
15 Kasım 2020 12:56		 Bir dizide daha 3 oyuncu koronavirüse yakalandı
14 Kasım 2020 16:53
İkbal Gürpınar, taburcu oldu
14 Kasım 2020 09:45		 Mustafa Topaloğlu canlı yayında kalp krizi geçirdi
13 Kasım 2020 14:36
Okan Bayülgen: Beni Cumhurbaşkanına şikayet ettiler
13 Kasım 2020 14:30		 Haluk Levent, depremzede 20 aileye kira desteğinde bulunacak
12 Kasım 2020 17:34
Acun, 17 yıl aradan sonra o diziyi tekrar yayınlayacak
12 Kasım 2020 16:55		 Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi
12 Kasım 2020 11:47
7. Koğuştaki Mucize filmi tartışma konusu oldu
12 Kasım 2020 09:36		 İki ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
11 Kasım 2020 23:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:24 - Trafikte makas atan sürücünün ehliyetine el koyuldu15:23 - Depremden sonra villa ve müstakil evlere olan talep arttı15:21 - 'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor15:19 - 30 yıllık esnaftan 'sahte kolonya' uyarısı15:14 - Köy köy dolaşıp sözlü halk geleneğini kayıt altına alıyor15:09 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini kazanan belli oldu
15:07 - BBP Genel Başkan Yardımcısı, koronavirüse yakalandı15:06 - Dolandırıcılara 103 bin lirasını kaptırdı14:58 - Vatandaşlar can, o selfie peşinde!14:55 - Türkiye'nin askeri güç sıralaması iki basamak geriletildi!14:45 - Formula 1'de balkonlar tıklım tıklım!14:37 - Antalya'daki 'yetki' tartışmasında yeni açıklama: Görevimin başındayım
14:28 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi14:24 - Azerbaycan, Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a ek süre verdi14:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye geldi14:15 - Tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı14:09 - TBMM Başkanı Şentop, Formula 1 Pistini İnceledi
14:04 - Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!
Türkiye'nin askeri güç sıralaması iki basamak geriletildi!
EKPSS sorularını değerlendiriyoruz
Ekonomide diriliş başladı
Üç yatırım için kapı aralandı
Memurların aklından çıkarmaması gereken 13 kural
Kumpası açığa çıkardı, başına gelmeyen kalmadı
WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar
Antalya Büyükşehir'deki yetki krizine Bakanlık el koydu... İzindeki başkan yetkisini kullanmaya devam edebilir mi?
Prof. Dr. Mithat Melen koronaya yenildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
duyulan en ilginç isim 3
covidden dolayı maça çıkamayanların hükmen yenik sayılması 2
intibak 1
kokoreççi görünümlü pavyon 1
yumurta sıkılarak kırılmaz 1
hohner 1
melanie trump 1
maskov87 2
esenyurt'ta korsan güzellik yarışması yapılması 3
2020 Türkiye Grand Prix 1
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Körpaş 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Keskin Belediyesi 83 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam