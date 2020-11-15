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Saldırı girişiminde bulunulan sağlık ekibi, yaralıyı ölümden döndürmüş

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ndeki hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık personelinin, hızla müdahale ettiği yaralıyı ölümden döndürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 1'i ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 15 Kasım 2020 13:19
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Başkentte geçirdiği kaza sonucu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan, ismi açıklamayan kişinin yakınları, sağlık personeline saldırı girişiminde bulundu. Sağlık çalışanları da yoğun bakım kapısının açılmaması için arkasına tıbbi cihazları koyarak, kendilerini korumaya aldı. Hasta yakınları, özel güvenlik ve polis tarafından kapı önünden uzaklaştırıldı. Sağlık çalışanlarının tıbbi cihazlarla barikat kurup, korku içinde beklerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, büyük tepki topladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırı girişimiyle ilgili "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak" açıklamasında bulundu.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi, dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrolle olmak üzere 4 kişi serbest bırakıldı.

ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜNÜ SANMIŞLAR

Öte yandan hasta yakınlarının, çocuklarının öldüğünü zannederek, saldırı girişiminde bulunduğu sağlık personelinin, yoğun bakım servisinde hızla müdahale edip, yaralıyı ölümden döndürdüğü ortaya çıktı. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı Ankara'da sağlık çalışanlarına ikinci saldırı girişimi
DHA
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