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'4 parti anayasa için görüştü' iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.
 15 Kasım 2020 13:37
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Çukurambar'daki evinden çıkışında, 4 partinin anayasa taslağı için görüştüğü iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışıyorlar ben de hayretle izliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, 2017'de Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfınca (TÜSES) İstanbul'da düzenlenen "Orta Doğu Konferansı"na katıldığını anımsattı.

O toplantıya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplantıda, Orta Doğu'yu konuştuk, tartıştık. TÜSES bir sivil toplum örgütü. Türkiye'nin ekonomik, politik konularını masaya yatırıyor, ilgili uzman kişileri çağırıyor. Yine TÜSES anayasa konusunda da bir toplantı yaptı o toplantıya işin uzmanları, akademisyenler katıldılar, görüşlerini beyan ettiler. Öyle ortada, 'yok efendim bir anayasa yazıldı, dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı' böyle bir şey yok. Dediğim gibi hayretle izliyorum. Ben öteden beri ısrarla söylerim, bir partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz diye. Anayasa bir toplumsal sorundur. Anayasa, hepimizin, yani bu ülkenin ana omurgasını belirleyen hukuk kurallarını ihtiva eder. Dolayısıyla anayasanın bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok."

Kendisinin defalarca, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, demokrasiye inanan pek çok siyasi parti liderinin de bunu vurguladığını aktardı.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlaşılacağı konusunda partilerin çalışmalar yaptığına değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hatırlarsanız Sayın Davutoğlu bu konuda bir çalışma yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde siyasi partileri ziyaret edip kendi görüşlerini ifade edeceklerini söylediler. Eğer biz bir anayasa konusunda çalışma yapacaksak önce başvuracağım, kapısını çalacağım parti elbette İYİ Parti, Sayın Meral Akşener olacaktır. Onun görüşlerini almak olacaktır. Dediğim gibi böyle bir çalışma yok, söz konusu değil ama bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir çaba var, bütün vatandaşlarımın bu gerçeği bilmesini isterim."

Anadolu Ajansı
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