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Beltur hastanelerden çıkmıyor, 70 milyon TL ceza ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR A.Ş'de yeni bir skandal ortaya çıktı. BELTUR A.Ş.'nin, sözleşmesi bitmesine rağmen hastanelerde bulunan kafe, restoran ve büfelerden çıkmadığı gerekçesiyle şirketin 70 milyon TL zarara uğradığı öğrenildi. BELTUR A.Ş; restoran ve kafeterya çalışanlarını birer hafta ücretsiz izne çıkardı.
 15 Kasım 2020 13:46
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Beltur hastanelerden çıkmıyor, 70 milyon TL ceza ödeyecek

BELTUR A.Ş'nin İstanbul'daki 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerindeki sözleşmeleri 2019 Mart ila Aralık ayı itibariyle son buldu. Birkaç hastanedeki restoranların ise sözleşmesi ise 2020 Nisan ayında bitti. Ancak BELTUR A.Ş. sözleşmesi bitmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Duman'ın talimatıyla hastaneleri işgal ettiği iddia edildi.

BELTUR HAKSIZ İŞGALİYESİ NEDENİYLE 70 MİLYON TL CEZA ÖDEYECEK..

BELTUR'un hastanelerden çıkmamasından dolayı hastaneler, hasta ve refakatçilerine yeme-içme hizmeti sunmak için kafe, restoran ve büfe ihalesine çıkamadı.

Bu durum İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan sözleşme şartnamesine göre, "Kira süresinin sona ermesi ve sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse geçen her gün için kira bedelinin binde 5'i oranında ceza itirazsız olarak ödenir ve bunlardan ayrıca ecrimisil alınmaz" hükmü uygulandığından BELTUR haksız işgaliyesi nedeniyle 70 milyon TL ceza ödeyecek..

Kamu zararının oluşmasının nedenin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'nin "Bizi hastanelerden çıkartıyorlar" propagandası yapmak istemesi ile seçim zamanı hastaneler üzerinden vatandaşa ulaşmak olduğu öne sürüldü.

"RESTORAN VE KAFETERYA ÇALIŞANLARIMIZI DÖNÜŞÜMLÜ BİRER HAFTA ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

BELTUR A.Ş; restoran ve kafeterya çalışanlarını birer hafta ücretsiz izne çıkardı.

BELTUR A.Ş'den çalışanlara gönderilen mesajda; "Değerli çalışma arkadaşlarımız, içeriside bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle restoran ve kafeterya çalışanlarımızı dönüşümlü birer hafta ücretsiz izne çıkarma kararı almış bulunmaktayız. Gerekli bilgilendirme bağlı olduğunuz müdürlük tarafından detaylı olarak yapılacaktır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Sabah
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