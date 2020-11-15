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Antalya'daki 'yetki' tartışmasında yeni açıklama: Görevimin başındayım

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu: "Görevimin başındayım. İçişleri Bakanlığından gelen yazı, bugün itibarıyla daire başkanlarına ve kurum müdürlerine de tebliğ edilecek"
 15 Kasım 2020 14:37
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Antalya'daki 'yetki' tartışmasında yeni açıklama: Görevimin başındayım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalık izninde olduğu dönemde yaşanan "yetki" tartışmasına ilişkin, "Görevimin başındayım, İçişleri Bakanlığından gelen yazı, bugün itibarıyla daire başkanlarına ve kurum müdürlerine de tebliğ edilecek." dedi.

Mehmet Hacıarifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yazısının, belediyenin ilgili kurumlarına ulaştığını söyledi.

Hacıarifoğlu, "Görevimin başındayım. İçişleri Bakanlığından gelen yazı, bugün itibarıyla daire başkanlarına ve kurum müdürlerine de tebliğ edilecek." diye konuştu.

Yetki tartışmalarının belediyeye ve partiye zarar verdiğini ifade eden Hacıarifoğlu, tartışmaların bir an önce son bulmasını diledi.

- "Başkan vekilimiz Mehmet Hacıarifoğlu'dur"

Meclis üyesi Oktay Başaran da Muhittin Böcek'in tasarrufta bulunarak kendisini belediye başkan vekili olarak görevlendirdiğini ancak İçişleri Bakanlığının, Böcek hastaneden çıkmadığı için bu atamayı kabul etmediğini belirtti.

Başkan vekili Mehmet Hacıarifoğlu'nun görevine devam ettiğine işaret eden Başaran, "İkinci bir talimata kadar başkan vekilimiz Mehmet Hacıarifoğlu'dur. Şu anki temennimiz başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşup makamına dönmesi, koltuğuna oturmasıdır." diye konuştu.

- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden gönderilen cevap yazısı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalık izninde olduğu dönemdeki belediye başkan vekili görevlendirmeleriyle ilgili Antalya Valiliği, İçişleri Bakanlığından görüş istemişti.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden Antalya Valiliğine gönderilen cevap yazısında, şu ifadelere yer verilmişti:

"Valiliğinizin ilgili yazısında, 'Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 17 Ağustos'tan itibaren hastalık iznine ayrıldığı, görevine dönünceye kadar belediye başkanlığı görevinin meclis üyesi Mehmet Hacıarifoğlu'nun vekalet edeceğinin bildirildiği, öte yandan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalık izni kesintisiz devam ederken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 13 Kasım yazısıyla Mehmet Hacıarifoğlu'nun belediye başkan vekilliği görevinin sonlandırıldığı, yerine 23 Kasım'a kadar meclis üyesi Oktay Başaran'ın, o tarihten sonra ise meclis üyesi Büşra Özdemir'in görevlendirildiğinin bildirildiği' belirtilerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalık izni devam ederken bu tür idari faaliyette bulunmasının hukuki ehliyet ve geçerliliği açısından tereddütler oluşturduğundan bahisle Bakanlığımızdan görüş istenildiği anlaşılmaktadır."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalık izni sırasında belediye başkanlığı makamının yetkilerinden olduğu aşikar olan belediye başkan vekilinin görevinin sonlandırılması, dönemler itibarıyla başka meclis üyelerinin başkan vekilliğine görevlendirilmesine dair bir yetkiyi kullanmasının mümkün olmayacağı, aksi halin yetki gasbı anlamına geleceği, bu nedenlerle Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgili yazısının idare hukuku açısından yok hükmünde kabul edilmesi gerektiği kanaat ve görüşüne varılmıştır."

Anadolu Ajansı
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