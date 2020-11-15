Bakan Koca: Kayıplarımız günlük 100'e yakın
|15 Kasım 2020 19:14
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Sağlık Bakanlığı 15 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. ' ifadelerini kullandı.
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