30 yıllık esnaftan 'sahte kolonya' uyarısı
|15 Kasım 2020 15:19
|+Aa- Yazdır
Kayseri'de 30 yıldır ürettiği kolonyaların satışını yapan Hazım Büyüksimitci, koronavirüs salgını ile birlikte talep yoğunluğunun yaşandığı kolonyanın sahtesine karşı tüketicileri uyardı. 'Merdiven altı' diye tabir edilen işletmelerde kolonya üretiminin arttığını söyleyen Büyüksimitçi, "Fiyat ucuz olduğu için insanlar bunu kullanmaya başladı. Merdiven altı kolonyayı kullanmak sağlık açısından zararlıdır" dedi.
'İMALATÇININ BİLE AYIRT ETMESİ ZORDUR'
Sosyal medyada birçok ilde sahte kolonya haberlerini duyduklarını ifade eden Büyüksimitci, "Ankara, İstanbul gibi yerlerde sahte kolonya üretimi yapılıp, Anadolu'ya dağıtılıyor. Örnek vermek gerekirse, bizim kolonyalarımız 20-30 lira ise, sahte kolonyalar bizim maliyetimizin 3'te 1'i oranında bir fiyata satılarak, piyasaya sunuluyor. Kolonya tüketicilerimize bu konuya dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Sahte kolonyayı imalatçının bile ayırt etmesi zordur. Bu nedenle tanımadıkları markaları almamaları gerekiyor" ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Depremden sonra villa ve müstakil evlere olan talep arttı
15 Kasım 2020 15:23
|BBP Genel Başkan Yardımcısı, koronavirüse yakalandı
15 Kasım 2020 15:07
|Vatandaşlar can, o selfie peşinde!
15 Kasım 2020 14:58
|Konut fiyatları en çok bu illerde arttı
15 Kasım 2020 13:53
|Eski valilerden Refik Arslan Öztürk hayata veda etti
15 Kasım 2020 13:01
|Dilipak'tan ilginç çıkış: Aşıyla, kısırlaştıracaklar
15 Kasım 2020 12:46
|Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpeder aynı gün hayatını kaybetti
15 Kasım 2020 12:37
|Koronayı yenen Sağlık Müdürü: Artık suyu içemez hale gelmiştim
15 Kasım 2020 12:15
|EKPSS sona erdi
15 Kasım 2020 12:05
|TOKİ: Su sıkıntısı ASKİ'den kaynaklanıyor
15 Kasım 2020 12:01