Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor

Bayburt- Trabzon sınırında yer alan ve 2016 yılında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajları, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı D- 915 yolu, son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.
 15 Kasım 2020 15:21
+Aa- Yazdır
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor

Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan ve 13 keskin virajın olduğu Soğanlı Dağı'ndaki D-915 numaralı yolun bazı bölümlerinin Bolivya'daki 'ölüm yolu'ndan daha tehlikeli olduğu belirtiliyor. 'Derebaşı virajları' olarak bilinen yol; arazisindeki sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı tahmin edilen yolda yer alan virajlar, araçla tek seferde dönülemiyor. 2016 yılında 'www.dangerousroads.org' adlı site tarafından 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı virajları, Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı yol, bölge turizmine kazandırılmasıyla son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.

'AŞAĞIYA DOĞRU BAKINCA ÖDÜMÜZ PATLADI'

Dünyanın en zor yolunda yolculuk ettiklerini ifade eden Emre Gündoğan, "Atmosferiyle doğasıyla her şeyiyle burası çok güzel. Yollar biraz tehlikeli ama adrenalin sevenler buyursun gelsin" dedi.

Yoldan geçerken korktuklarını belirten Murat Ateş, "Dünyanın en tehlikeli yolunu görmek istedik. Çok fazla keskin viraj var. Yoldan geçerken ürperdik hatta aşağıya doğru bakınca ödümüz patladı. Acemi sürücüler, sakın bu yoldan geçmesin" diye konuştu.

'2-3 HAMLEYLE DÖNEBİLİYORUZ'

Sürücü Davut Doğan, "Bazen bu yolu kullanıyoruz, gerçekten tehlikeli bir yol. Arabayla ilerlerken uçurumları içimizde hissediyoruz, küçük bir hatada yuvarlanabilirsiniz. Yol tek şeritli olduğu için başka araçlarla karşılaştığımız zaman bekliyoruz. Virajlara girdiğiniz zaman ise hızınızı yavaşlatıyorsunuz, çok tehlikeli virajlar var. Bu keskin virajları 2-3 hamlede anca dönebiliyorsunuz. Dünyanın en tehlikeli yolu diyorlar, gerçekten dedikleri kadar var" ifadelerini kullandı.

'ÇOK TEHLİKELİ KORKUTUCU BİR YER'

Sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Hasan Türkoğlu da, "Sosyal medyada sık sık bu yolu görüyordum, 'ölüm yolu' diyorlardı. Bende bu virajları çok merak ettim ve gelip görmek istedim. Burayla ilgili bir video çekeceğim. Gerçekten çok tehlikeli, korkutucu bir yer. Bu tehlikeye rağmen insanların çoğu bu yolu kullanıyor" şeklinde konuştu.

DEREBAŞI VİRAJLARI

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, 29 keskin virajlı D- 915 yolunu, 2016 yılında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Antalya'daki 'yetki' tartışmasında yeni açıklama: Görevimin başındayım
15 Kasım 2020 14:37		 Tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı
15 Kasım 2020 14:15
Beltur hastanelerden çıkmıyor, 70 milyon TL ceza ödeyecek
15 Kasım 2020 13:46		 Bayburt'taki ürüne Çinliler talip oldu
15 Kasım 2020 12:54
İlçede vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı! Pazara sırayla girdiler
15 Kasım 2020 12:50		 ASKİ'den su tasarrufu uyarısı
15 Kasım 2020 12:47
Ankara'da sigara içilmesinin yasak olduğu caddeler açıklandı
15 Kasım 2020 12:33		 Sosyal mesafesiz ve maskesiz gelin alma
15 Kasım 2020 10:48
Bakanlığın İzmir projesi ortaya çıktı! İşte 'Yeni İzmir'
15 Kasım 2020 10:43		 Dünyada sadece Burdur Gölü'nde, tamamen yok olmak üzere
15 Kasım 2020 09:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Burdur Belediye Başkanı, Akdeniz Üni. hastanesi'ne sevk edildi17:48 - Kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı17:44 - Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı17:40 - TBMM Başkanı Şentop'tan Şampiyon Hamilton'a Tebrik17:30 - Hindistan'da Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor17:26 - Türk Silahlı Kuvvetlerine sınırsız teknoloji desteği
17:25 - Çin'de, ithal edilen etlerin ambalajlarında Kovid-19'a rastlandı17:14 - Prof. Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek17:06 - ODTÜ Rektörü: İlk 100'e giren ilk Türk üniversitesiyiz17:02 - Drone pazarının 92 milyar dolara erişmesi bekleniyor17:00 - Kamu-özel iş birliği projelerinin geleceği Kovid-19 sonrası parlak16:49 - Çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı
16:44 - Doğu Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü16:43 - Düğün ve kongre turizminde 2021 rezervasyonları başladı16:42 - İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor16:41 - DASK, İzmir'de 24,4 milyon lira ödeme yaptı16:39 - AFAD'dan 'toplanma ve barınma' alanları ile ilgili açıklama
16:27 - Mecburi hizmetli araştırma görevlisi başka üniversitede üst kadroya geçebilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!
Türkiye'nin askeri güç sıralaması iki basamak geriletildi!
EKPSS sorularını değerlendiriyoruz
Ekonomide diriliş başladı
WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar
Üç yatırım için kapı aralandı
Memurların aklından çıkarmaması gereken 13 kural
Kumpası açığa çıkardı, başına gelmeyen kalmadı
Feci kaza canlı yayında: 2 ölü
Antalya Büyükşehir'deki yetki krizine Bakanlık el koydu... İzindeki başkan yetkisini kullanmaya devam edebilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Braca pala 1
tüm kademedeki okulların açılması 3
495 liradan altın alan insan 5
Saklı Cennet 1
kokoreççi görünümlü pavyon 1
zeyna 1
kendime not 2
demir leblebi 1
ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 3
Tişört yazıları 3
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel Enerji 4 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam