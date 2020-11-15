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Trafikte makas atan sürücünün ehliyetine el koyuldu

Bursa'da, trafikte otomobiliyle makas atarak ilerleyen S.C., gözaltına alındı. 1228 lira para cezası kesilip, ehliyetine el koyulan S.C., psikoteknik değerlendirmeye gönderildi.
 15 Kasım 2020 15:24
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Bursa- İzmir Karayolu'nda, bir sürücü, 16 DR 211 plakalı otomobil ile trafikte makas atarak, ilerledi. Diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücü, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Bursa Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün S.C. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan S.C.'ye 1228 lira para cezası kesildi. Ehliyetine de el koyuldu. Sürücü, 'araç kullanmaya elverişli olup olmadığının tespiti' için psikoteknik değerlendirmeye gönderildi.
DHA
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