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Yolda yürüyen genç kıza tacizde bulunan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen G.K. (20) adlı genç kızı takip edip, arkasından sarılarak tacizde bulunan Emre Özturhan (33), polis tarafından yakalandı. Cinsel taciz, kapkaç gibi suçlardan 12 ayrı suç kaydı bulunan Özturhan, tutuklandı. Özturhan'ın genç kızı tacizde bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
 15 Kasım 2020 15:33
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Yolda yürüyen genç kıza tacizde bulunan şüpheli tutuklandı

Olay, 10 gün önce Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen G.K. adlı genç kızı takip eden bir kişi, arkasından sarılıp, yere düşürmeye çalışırarak elle tacizde bulundu. Genç kızın çığlık atması üzerine paniğe kapılan saldırgan, kaçtı. Saldırı anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Polise şikayetçi olan G.K., "Biraz hızlandım ama arkamdan gelip bana sarılarak yere düşürmeye çalıştı. Aynı zamanda elle tacizde bulundu. Ben şüpheliye direnerek bağırıp yardım isteyince, bırakıp geldiği yöne hızla kaçtı" dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelinin, cinsel taciz, kapkaç ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 12 ayrı suç kaydı bulunan Emre Özturhan olduğunu belirlendi. En son cinsel taciz suçundan hükümlü olduğu ve yakın zamanda denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı tespit edilen Özturhan, polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Emre Özturhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
DHA
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