Motosikleti yatarak kullanan sürücüye 10 bin lira ceza
|15 Kasım 2020 15:35
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Yakın Çevre Yolu Samanlı Kavşağı'ndan şehir merkezi yönüne kullandığı motosikletin üzerine yüz üstü yatarak giden sürücü, trafikteki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Piyasa değerinin yaklaşık 5 bin lira olduğu belirtilen motosikletin plakasını da söktüğü belirlenen sürücünün bu görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.
Bursa Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ekipler, 3 günlük çalışmayla sürücünün H.C. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan H.C.'ye, ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 473 lira, tescilli aracı plakasız kullanmak suçundan 5 bin, abart egzozdan bin 228 lira, makas atmak suçundan bin 228, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ise 132 lira olmak üzere toplam 10 bin 61 lira para cezası uygulandı.
Trafiği tehlikeye atmak suçundan adli işlem yapılan H.C.'nin kullandığı motosiklet de trafikten menedildi. H.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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