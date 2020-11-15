Şarkıcı İrem Derici de koronavirüse yakalandı
İrem Derici, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
|15 Kasım 2020 15:42
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Şarkıcı İrem Derici, korona şoku yaşıyor... Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve Covid 19 testi yaptırdı. Derici'nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.
Sosyal medya hesabından test sonucunu paylaşan Derici'nin koronavirüsü 'Menajerimi Ara' adlı dizi setinde kapmış olabileceği konuşuluyor.
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