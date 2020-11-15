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Pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Samsun'da ikinci kattaki evinin penceresinden düşen lise öğrencisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
|15 Kasım 2020 16:09
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Samsun'da ikinci kattaki evinin penceresinden düşen lise öğrencisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde cuma sabahı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ticaret Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Bünyamin Kömpe (18), ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Sabah ailesi staja gitmesi için Bünyamin Kömpe'yi uyandırmak isteyince odasında olmadığını fark etti. Bünyamin Kömpe, evinin penceresinden düşmüş olarak yaralı halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan liseli genç tedavi altına alındı.
Bünyamin Kömpe yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
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