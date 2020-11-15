Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AFAD'dan 'toplanma ve barınma' alanları ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), İstanbul'da 3 bin 21, Türkiye genelinde ise 18 bin 910 toplanma alanı bulunduğu belirtilerek, bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
 15 Kasım 2020 16:39
+Aa- Yazdır
AFAD'dan 'toplanma ve barınma' alanları ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), İstanbul'da 3 bin 21, Türkiye genelinde ise 18 bin 910 toplanma alanı bulunduğu belirtilerek, bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplanma alanları ile ilgili bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği vurgulandı.

Toplanma alanlarının afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak, toplanabileceği güvenli alanlar olduğu, toplanma alanları ile karıştırılabilen barınma alanlarının ise afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadır kent-konteyner kentleri ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturmaktadır. Bahse konu haberlerde İstanbul'daki toplanma alanları, barınma alanları ile de karıştırılarak, 470 olarak verilmiştir. Oysa İstanbul'da halihazırda 3 bin 21 toplanma alanı, Türkiye genelinde ise 18 bin 910 toplanma alanı bulunmaktadır."

İstanbul'un genel olarak afetlere hazırlığına ilişkin son iki yılda yaklaşık 500 toplantı yapıldığı ve toplanma alanları konusunda da bazı kararlar alındığının vurgulanan açıklamada, özellikle İstanbul'da yapılaşmasını 2000 yılı öncesi tamamlamış merkez ilçelerde toplanma alanlarının sayısında yetersizlik tespit edildiği kaydedildi. Mevcut durumda "Afet Toplanma Alanı" olarak belirlenen park ve yeşil alanlara ilaveten, asgari standartları sağlayan yeni yapılmış veya güçlendirilmiş okul bahçelerinin de kullanılmak üzere belirlenmesi için çalışmalara başlandığı vurgulandı.

Bu çalışmalarla il genelinde hali hazırda kişi başına düşen 1,29 metrekare olan ortalamanın 2 metrekarenin üzerine yükseltilmesi ve toplanma alanlarının niteliklerinin iyileştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca 3 Kasım'da Kağıthane'de yapılması planlanan, "Tahliye ve Yerleştirme Çalışma Grubu Toplanma Alanı" tatbikatının, İzmir depremi sebebiyle ertelendiği belirtilerek, kasım sonuna kadar bu tatbikatın daha sonra da yıl sonuna kadar tüm İstanbul'da tatbikatların yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

İstanbul'da ayrıca pilot olarak seçilen Kağıthane ve Zeytinburnu'nda başlatılan çalışma ile her evin ya da apartmanın girişine en yakın üç toplanma alanını gösteren afişlerin asıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop'tan Şampiyon Hamilton'a Tebrik
15 Kasım 2020 17:40		 Düzce Valisi: Kalabalık ortamlara girmekten sakının
15 Kasım 2020 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmamıştır
15 Kasım 2020 15:38		 Türkiye'nin askeri güç sıralaması iki basamak geriletildi!
15 Kasım 2020 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye geldi
15 Kasım 2020 14:19		 '4 parti anayasa için görüştü' iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
15 Kasım 2020 13:37
ABD ve AB'den destek istemişti! Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li isimlerden sert tepki
15 Kasım 2020 13:13		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
15 Kasım 2020 11:05
Yeni Bakan Elvan Meclis nöbetinde
15 Kasım 2020 09:29		 Üç yatırım için kapı aralandı
15 Kasım 2020 08:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Burdur Belediye Başkanı, Akdeniz Üni. hastanesi'ne sevk edildi17:48 - Kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı17:44 - Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı17:40 - TBMM Başkanı Şentop'tan Şampiyon Hamilton'a Tebrik17:30 - Hindistan'da Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor17:26 - Türk Silahlı Kuvvetlerine sınırsız teknoloji desteği
17:25 - Çin'de, ithal edilen etlerin ambalajlarında Kovid-19'a rastlandı17:14 - Prof. Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek17:06 - ODTÜ Rektörü: İlk 100'e giren ilk Türk üniversitesiyiz17:02 - Drone pazarının 92 milyar dolara erişmesi bekleniyor17:00 - Kamu-özel iş birliği projelerinin geleceği Kovid-19 sonrası parlak16:49 - Çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı
16:44 - Doğu Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü16:43 - Düğün ve kongre turizminde 2021 rezervasyonları başladı16:42 - İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor16:41 - DASK, İzmir'de 24,4 milyon lira ödeme yaptı16:39 - AFAD'dan 'toplanma ve barınma' alanları ile ilgili açıklama
16:27 - Mecburi hizmetli araştırma görevlisi başka üniversitede üst kadroya geçebilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!
Türkiye'nin askeri güç sıralaması iki basamak geriletildi!
EKPSS sorularını değerlendiriyoruz
Ekonomide diriliş başladı
WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar
Üç yatırım için kapı aralandı
Memurların aklından çıkarmaması gereken 13 kural
Kumpası açığa çıkardı, başına gelmeyen kalmadı
Feci kaza canlı yayında: 2 ölü
Antalya Büyükşehir'deki yetki krizine Bakanlık el koydu... İzindeki başkan yetkisini kullanmaya devam edebilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
8/222 1
Yeşil Vadi 2
esenyurt'ta korsan güzellik yarışması yapılması 3
ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 3
Ben içeri düştüğümden beri 1
divan edebiyatından bir beyit bırak 5
shrek 1
Telefon zili 1
495 liradan altın alan insan 5
Mutsuzluğun kölesi olmak 1
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel Enerji 4 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam