DASK, İzmir'de 24,4 milyon lira ödeme yaptı
|15 Kasım 2020 16:41
|+Aa- Yazdır
İzmir'deki depremin ardından "Zorunlu Deprem Sigortası" kapsamında poliçe sahiplerine ödenen toplam hasar tazminatı 24,4 milyon liraya ulaştı.
AA muhabirinin Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edindiği bilgilere göre, 116 kişinin hayatını kaybettiği depremle sarsılan İzmir'de evi hasar gören poliçe sahiplerine ödemeler devam ediyor.
Ödemeler, öncelikle depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlar için gerçekleşiyor.
DASK'ın İzmir dahil depremden etkilenen 14 ilden aldığı hasar ihbarı sayısı, 12 Kasım itibariyle 17 bin 500'e ulaşırken, poliçe sahiplerine depremde hasar gören konutları için toplam 24,4 milyon lira ödeme yapıldı.
Öte yandan, DASK'ın hasar tespit çalışmalarını, İzmir'de oluşturduğu İletişim Merkezi ile yerinden yönettiği de belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TOKİ'nin inşa ettiği konut sayısı 980 bin 990'a ulaştı
14 Kasım 2020 09:45
|Satılan her 10 konuttan 7'sini ikinci el oluşturdu
10 Kasım 2020 12:50
|İzmir'deki konutların yarısına yakınında deprem sigortası yok
09 Kasım 2020 11:17
|Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı
09 Kasım 2020 09:05
|Bodrum'da konuta talep yüzde 34 arttı
08 Kasım 2020 18:27
|Banka şubelerinin yarıdan fazlası 5 ilde
07 Kasım 2020 11:30
|Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı
07 Kasım 2020 09:21
|Konut kredilerinin yarıdan fazlası 4 ilde
06 Kasım 2020 12:04
|Riskli alanlarda en çok kira yardımı yapılan iller belli oldu
05 Kasım 2020 10:42
|Fırsatçı izleniyor emlakçı teyakkuzda
05 Kasım 2020 08:03