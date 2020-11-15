İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
|15 Kasım 2020 16:42
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İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımı nedeniyle şehir içi ulaşımın yoğun olarak sağlandığı Ankara Caddesi'nin bir bölümünde trafik akışı durduruldu.
Kentte özellikle Bayraklı ilçesindeki binalarda hasara neden olan depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin tespiti sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı devam ediyor.
Bu kapsamda Ankara Caddesi üzerindeki 10 katlı bir iş merkezinde ekipler tarafından kontrollü yıkım yapıldı.
Ekiplerin yoğun güvenlik önlemi aldığı yıkım nedeniyle kentin ana arterlerinden olan Ankara Caddesi'nin Konak'a gidiş yönü trafiğe kapatıldı.
Ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı bölgede yolun bugün akşam saatlerinde açılmasının planlandığı belirtildi.
İzmir'de 109 bin 921 binada yapılan hasar tespit çalışması sonucu ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 506 olarak belirlenmişti.
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