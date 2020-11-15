Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği:- "İl Emniyet Müdürlüğümüzce, itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır"
 15 Kasım 2020 17:44
+Aa- Yazdır
Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangının, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan yaptıkları hızlı ve yoğun müdahale çalışmaları neticesinde söndürüldüğü belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Cami'mizin rölöve ve restitüsyon projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu'na sunulmuş olup, onay safhasında bulunmaktadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

- 10 Kasım'da mülhak vakfa teslim edildi

Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nin sorumluluğu Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı'na aitti. Vakfın yöneticisinin vefat etmesi üzerine caminin sorumluluğunu 2018 yılından beri Vakıflar Genel Müdürlüğü üstleniyordu.

Mülhak vakfın yeni yönetici atamasıyla Vaniköy Camisi 10 Kasım 2020'de yeniden vakfa teslim edildi. Caminin restorasyonuna ilişkin proje çizilip ilgili kurula sunuldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Taciz iddiasıyla soruşturma açılan öğretim görevlisi ihraç edildi
13 Kasım 2020 14:41		 Bursa Valisi, Kelime-i Tevhid için 2. kez açıklama yaptı
11 Kasım 2020 18:15
CHP'li belediye, parkta terör sembolleri kullandı. Soruşturma açıldı
11 Kasım 2020 17:17		 Koronavirüslülerin listesini yayınlayan öğretmene soruşturma
07 Kasım 2020 17:30
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
27 Ekim 2020 10:20		 Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama
25 Ekim 2020 16:52
Havelsan'ın hassas belgelerinin sızdırıldığı iddia edildi
14 Ekim 2020 11:29		 Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
08 Ekim 2020 22:44
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
02 Ekim 2020 21:33		 Havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı
01 Ekim 2020 19:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Burdur Belediye Başkanı, Akdeniz Üni. hastanesi'ne sevk edildi17:48 - Kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı17:44 - Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı17:40 - TBMM Başkanı Şentop'tan Şampiyon Hamilton'a Tebrik17:30 - Hindistan'da Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor17:26 - Türk Silahlı Kuvvetlerine sınırsız teknoloji desteği
17:25 - Çin'de, ithal edilen etlerin ambalajlarında Kovid-19'a rastlandı17:14 - Prof. Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek17:06 - ODTÜ Rektörü: İlk 100'e giren ilk Türk üniversitesiyiz17:02 - Drone pazarının 92 milyar dolara erişmesi bekleniyor17:00 - Kamu-özel iş birliği projelerinin geleceği Kovid-19 sonrası parlak16:49 - Çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı
16:44 - Doğu Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü16:43 - Düğün ve kongre turizminde 2021 rezervasyonları başladı16:42 - İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor16:41 - DASK, İzmir'de 24,4 milyon lira ödeme yaptı16:39 - AFAD'dan 'toplanma ve barınma' alanları ile ilgili açıklama
16:27 - Mecburi hizmetli araştırma görevlisi başka üniversitede üst kadroya geçebilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!
Türkiye'nin askeri güç sıralaması iki basamak geriletildi!
EKPSS sorularını değerlendiriyoruz
Ekonomide diriliş başladı
WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar
Üç yatırım için kapı aralandı
Memurların aklından çıkarmaması gereken 13 kural
Kumpası açığa çıkardı, başına gelmeyen kalmadı
Feci kaza canlı yayında: 2 ölü
Antalya Büyükşehir'deki yetki krizine Bakanlık el koydu... İzindeki başkan yetkisini kullanmaya devam edebilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Telefon zili 1
tüm kademedeki okulların açılması 3
En karanlık Bakışlı Hollywood karakterleri 1
en sevdiğiniz fıkra 1
Saklı Cennet 1
kokoreççi görünümlü pavyon 1
dermess 1
şükretmek 3
Yeşil Vadi 2
kendime not 2
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel Enerji 4 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam