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Kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı

Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki kalecisi hastaneye kaldırıldı
 15 Kasım 2020 17:48
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Kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı.

Sarı-lacivertli takımın 31 yaşındaki file bekçisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında talihsizlik yaşadı.

Harun, müsabakanın 63. dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kaldı. Elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen deneyimli kaleci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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