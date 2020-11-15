Burdur Belediye Başkanı Ercengiz hastaneye kaldırıldı
Covid-19 testi pozitif çıkan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonrası tedbir amaçlı olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
|15 Kasım 2020 17:53
|+Aa- Yazdır
Covid-19 testi pozitif çıkan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonrası tedbir amaçlı olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Reha Sermed Aygören, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ercengiz'e geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundular. Başkan Ercengiz, ambulansla Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Düğünlerine kara tren görünümlü traktörle gittiler
15 Kasım 2020 20:05
|AK Parti İl Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
15 Kasım 2020 19:57
|Karantinada olması gereken kişinin yaptığı 'pes' dedirtti
15 Kasım 2020 18:13
|Prof. Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek
15 Kasım 2020 17:14
|Doğu Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü
15 Kasım 2020 16:44
|Kovid-19'u yenen doktor: Oldukça yıpratıcı bir süreç
15 Kasım 2020 16:11
|Depremden sonra villa ve müstakil evlere olan talep arttı
15 Kasım 2020 15:23
|30 yıllık esnaftan 'sahte kolonya' uyarısı
15 Kasım 2020 15:19
|BBP Genel Başkan Yardımcısı, koronavirüse yakalandı
15 Kasım 2020 15:07
|Konut fiyatları en çok bu illerde arttı
15 Kasım 2020 13:53