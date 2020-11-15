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MSB: Teröristlerin sonu hayalleriyle çukurlara gömülmektir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.
 15 Kasım 2020 18:06
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MSB: Teröristlerin sonu hayalleriyle çukurlara gömülmektir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir."
Anadolu Ajansı
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