MSB: Teröristlerin sonu hayalleriyle çukurlara gömülmektir
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.
|15 Kasım 2020 18:06
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yakalan 4 DEAŞ'lıdan birinin 'sözde Rakka emiri' olduğu ortaya çıktı
14 Kasım 2020 14:45
|Belediye başkanı 'immün plazma' bağışı için evleri dolaşıyor
11 Kasım 2020 10:00
|Belediye Başkanından Nuri Alço göndermesi
10 Kasım 2020 11:53
|Sağlık Bakanı Koca'dan 'doğru maske kullanımı' uyarısı
09 Kasım 2020 21:04
|Çiftlik gibi okul: Bahçesinde 200'ü aşkın hayvan bulunuyor
08 Kasım 2020 15:43
|Vali Yerlikaya başkanlığındaki Pandemi Kurulu toplandı
02 Kasım 2020 20:47
|Enkaz altından market kasiyerinin naaşı çıkarıldı
31 Ekim 2020 21:13
|Fransa'daki kilise saldırısı şüphelisinin ailesi AA'ya konuştu
31 Ekim 2020 12:16
|İzmir Valisi: 70 kişi enkazdan sağ kurtarıldı
30 Ekim 2020 17:15
|Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi
28 Ekim 2020 09:30