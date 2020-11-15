Karantinada olması gereken kişinin yaptığı 'pes' dedirtti
Koronavirüslü bir hasta ile yakın temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gereken bir kişi, Kastamonu'da bir otele kayıt sırasında yakalandı.
|15 Kasım 2020 18:13
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Koronavirüslü bir hasta ile yakın temasta bulunduğu gerekçesiyle karantinaya alınan 26 yaşındaki M.G., karantinada olması gerekirken İstanbul'dan Kastamonu'ya geldi.
Kastamonu'da il merkezinde bir otele yerleşmek için kayıt yaptırdığı sırada karantinada olması gerektiği belirlenen M.G., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sorgulamada 26 yaşındaki M.G.'nin koronavirüslü hasta ile yakın temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi.
Bunun üzerine M.G., emniyet güçlerince Kastamonu'daki yurda yerleştirildi. Ayrıca şahıs hakkında da idari işlem yapıldı.
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