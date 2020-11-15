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'Evi yanan kişiye maske cezası yazıldı' iddiası yalanlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evi yanan kişiye maske takmadığı gerekçesiyle ceza yazıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
 15 Kasım 2020 19:03
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'Evi yanan kişiye maske cezası yazıldı' iddiası yalanlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evi yanan kişiye maske takmadığı gerekçesiyle ceza yazıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın sonrası ikamet sahibine sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı için idari işlem uygulandığı iddiasıyla haberler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İkamet sahibi F.T'nin, olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz olması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır."
Anadolu Ajansı
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