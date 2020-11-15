11'ler belli oldu! Türkiye, Rusya'yı ağırlıyor
|15 Kasım 2020 19:11
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.
Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.
Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.
TAKIMLARIN KADROLARI BELLİ OLDU
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun
YEDEKLER: Altay, Uğurcan, Ozan Kabak, Ömer, Yusuf, Berkay, Mahmut, Mert Müldür, Enes, Efecan, Deniz, İrfan Can
RUSYA: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Zabolonty
YEDEKLER: Safonov, Dzhanaev, Evgenyev, Diveev, Karavaev, Fomin, Sobolev, Z. Bakaev, Anton Miranchuk, Ionov, Erokhin, Oblyakov
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