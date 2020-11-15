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Hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti
Gaziantep'te, 25 Aralık Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A. (37), hastanenin beşinci katındaki odadan atlayarak intihar etti.
|15 Kasım 2020 19:54
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Gaziantep'te, 25 Aralık Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A. (37), hastanenin beşinci katındaki odadan atlayarak intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kırık tedavisi için hastaneye yatan eşine refakat eden Mustafa A., kaldıkları beşinci kattaki odanın penceresinden atladı. Olayı görenlerin haber vermesiyle hastanedeki doktorlar tarafından acil servise götürülen Mustafa A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa A.'nın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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