AK Parti İl Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ellibeş'in tedavisi evde devam ediyor.
|15 Kasım 2020 19:57
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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, geçen hafta eşi Feriha Ellibeş'in koronavirüs testi pozitif çıkınca, kendisini evinde izole etti. Düzenli olarak yapılan sağlık kontrollerinde son yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Mehmet Ellibeş'in tedavisine başlandı.
Sağlık durumu iyi olan ve evde tedavisine devam edilen Ellibeş, temaslı olması nedeniyle geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve kendisinin il başkanı seçildiği kongreye katılamamıştı.
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