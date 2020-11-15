Kilis'te 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
|15 Kasım 2020 20:35
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Kilis'te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplandı.
Toplantıda, 65 yaş ve üzeri kişilerin her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri belirtildi.
Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Sokağa çıkma kısıtlamasından, kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını ve aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, ÇKS belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile basın kartı olan görevliler ve meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verilmiştir."
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