Böyle test görülmedi! 30 metre yükseklikten bıraktılar
|15 Kasım 2020 20:48
|+Aa- Yazdır
İsveç otomobil markası Volvo, güvenlik testi kapsamında 10 yeni aracı 30 metre yükseklikten aşağıya attı.
İsveç otomobil markası Volvo en kötü çarpışmalarda ortaya çıkabilecek sonuçları deneyimleyebilmek için kritik bir teste imza attı. Marka, kurtarma hizmetlerinin herhangi bir çarpışma senaryosuna karşı hazır olması ve en kötü çarpışmalarda ortaya çıkabilecek sonuçları deneyimleyebilmeleri birkaç yeni aracı ilk kez 30 metre yükseklikte bir vinçten aşağıya bıraktı.
"HAYAT KURTARMAYA YARDIMCI OLACAK YÖNTEMLERİ DENİYORUZ"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Volvo Cars Trafik Kazaları Araştırma Ekibi?nde görevli Hakan Gustafson, 'İsveç kurtarma hizmetleriyle yıllardır çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz aynı: yolların herkes için daha güvenli olması. Umarız hiç kimsenin başına çok şiddetli bir kaza gelmez. Ancak bütün kazaları önlemek mümkün değil. Bu nedenle, çok şiddetli bir kaza meydana geldiğinde elimizde hayat kurtarmaya yardımcı olacak yöntemler olması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda hayat kurtarmaya yardımcı olacak yöntemleri itina ile alıyoruz' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'de hastaneler aşı için soğuk depo alma yarışında
15 Kasım 2020 21:54
|Trump: O, seçim hileli olduğu için kazandı
15 Kasım 2020 20:02
|Hindistan'da Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor
15 Kasım 2020 17:30
|Çin'de, ithal edilen etlerin ambalajlarında Kovid-19'a rastlandı
15 Kasım 2020 17:25
|Azerbaycan, Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a ek süre verdi
15 Kasım 2020 14:24
|AB'den Macron ve Kurz'a fren: 2 Türk aşı buldu şimdi olmaz
15 Kasım 2020 08:00
|Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast girişimi
14 Kasım 2020 23:45
|İngiltere'de 2030'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
14 Kasım 2020 22:48
|Dünya genelinde yasaklar artıyor
14 Kasım 2020 21:37
|Rus askeri polisi, Karabağ'da devriye gezmeye başladı
14 Kasım 2020 21:17