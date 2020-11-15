Erdoğan: Dayanışmanın en önemli nişanesi bu hastanedir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminin en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlaç, tıbbi cihaz, malzeme ve ekipman başta olmak üzere sağlık alanında gereken her türlü desteği sağladık. Bu çerçevede KKTC'ye 149 milyon lira ayni ve nakdi katkı yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı.

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümünde KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Bu sene tüm insanlığın koronavirüs salgını nedeniyle zorlu günlerden geçtiğini dile getiren Erdoğan, şimdiye kadar 1 milyon 350 bine yakın insanın hayatına mal olan hastalığın dalgalar halinde yayılmaya devam ettiğine, bilhassa son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada vaka, hasta ve vefat sayılarında ciddi artışlar yaşandığına dikkati çekti.

Erdoğan, her ne kadar güzel gelişmeler yaşansa da aşı ve ilaç çalışmalarında henüz istenilen aşamalara gelinmediğine işaret ederek, bir yandan diğer ülkelerdeki aşı çalışmalarını takip ederken, diğer yandan da aşı geliştirmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını dile getirdi.

Hastalığın kesin ilacı ve aşısı bulunana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, "Dünyanın ekonomik bakımdan en müreffeh ülkelerini bile sarsan salgın karşısında Türkiye olarak başarılı bir imtihan veriyoruz. Salgının en kritik evresini vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık." dedi.

Erdoğan, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı ve kuşatıcılığı sayesinde vatandaşları kimi yerlerde olduğu gibi milyon dolarlık faturalarla karşı karşıya bırakmadıklarını, test, teşhis, tedavi ve ilaca kadar hastalıkla mücadele için gereken her şeyi ücretsiz sunduklarını vurguladı.

"Yeri geldi ambulans uçaklarla yeri geldi ambulans helikopterlerle hastaları şehirden şehre, hatta ülkeden ülkemize taşıdık." diyen Erdoğan hem salgınla mücadelede hem de dayanışma noktasında tüm insanlığa örnek olacak bir duruş sergilediklerinin altını çizdi.

- "Bizim için teselli kaynağı"

Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken Türkiye'nin, din, dil, ırk, bölge ayrımı gözetmeden dünyanın 156 ülkesine ve 9 uluslararası kuruluşa tıbbi teçhizat ve malzeme gönderdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Atalarımız 'iyi dost iyi günde çağırıldığında, kötü günde ise çağırılmadan gelendir.' diyor. Biz de bu anlayışla salgın döneminin en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlaç, tıbbi cihaz, malzeme ve ekipman başta olmak üzere sağlık alanında gereken her türlü desteği sağladık. Bu çerçevede KKTC'ye 149 milyon lira ayni ve nakdi katkı yaptık. Sayın Ersin Tatar'ın başbakanlığındaki KKTC de salgınla mücadeleyi başarıyla yürüttü. Sayın Tatar'ı bu hususta bir kez daha tebrik etmek istiyorum. KKTC'deki vefat ve yeni vaka sayılarının düşük olması bizim için bir teselli kaynağıdır. Bu vesileyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, tedavileri sürenlere acil şifalar diliyorum. Rabbimden, milletimizi ve tüm insanlığı bu musibetten en kısa sürede kurtarmasını niyaz ediyorum. Türkiye'nin, KKTC ile dayanışmasının en önemli nişanesi işte bu acil durum hastanesidir. Hastanemizin açılışının Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin 37 yıl önce zaferle taçlandırıldığı 15 Kasım gününe denk gelmesi bizleri ayrıca memnun ediyor."

Erdoğan, bugün ayrıca hastanede kullanılmak üzere tam donanımlı 5 ambulans hediye ettiklerini belirterek, Acil Durum Hastanesinde 6 ameliyathane ve bunların destek birimleri ile bir MR, 2 röntgen, bir bilgisayarlı tomografi ve 2 ultrason cihazının bulunduğunu belirtti.

Hastanenin 24 yoğun bakım, 64 hasta ve 12 acil müşahede yatağı olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan, "KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi bu kadar kısa bir sürede tamamlayamazdık ama o gönül birliği, o kardeşlik bize... 'Hadi bakalım' dedik ve sağ olsun müteahhit firmamızla burayı 45 günde tamamladık." diye konuştu.

- "Açılışını yapmaktan bahtiyarlık duyuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de hizmete sundukları 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesini yine benzer sürelerde bitirdiklerini, birini Yeşilköy, diğerini Sancaktepe'de yaptıklarını anımsattı.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bu mükemmel eserin bu kadar kısa sürede tamamlanmasını ve hizmete açılmasını sağlayan herkese teşekkür eden Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bundan sonra da sağlık alanında Kıbrıslı kardeşlerimizle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Yeni bir sözümüz daha var, proje ihalesi vesaire tamam, 500 yataklı bir hastaneyi daha inşallah Kuzey Kıbrıs'ımıza kazandıracağız. Modern mimari anlayışıyla tasarlanmış ve tek, iki kişilik hasta yatak odalarıyla her türlü tanı ve tedavi birimlerini bünyesinde barındıracak bu yatırıma inşallah yer tesliminden hemen sonra başlayacağız. Böylece Kıbrıs Türküne ve yurt dışından gelen misafirlere ülkemizdeki şehir hastaneleri standardında hizmet alabilecekleri muhteşem bir sağlık tesisini kazandırmış olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kıbrıs Türk halkına yakışır bir hastanenin açılışını yapmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum."

Bu güzel eserin KKTC'ye kazandırılmasında emeği geçen işçisinden yöneticisine ve yatırımcısına kadar herkese şükranlarını sunan Erdoğan, hastanenin ve hediye ambulansların hayırlı uğurlu olmasını diledi.

- Açılıştan notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindekilerle hastanenin açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan, kurdeleyi keserken "Acil Durum Hastanemiz hayırlı olsun, Maraş aydınlık yarınlar için hayırlı olsun." dedi.

Hastane açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Erdoğan ve Tatar, açılışı yapılan hastanede incelemelerde de bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu hastanelerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık sistemini güçlendiren müstesna yapı taşları olacaktır. Her iki sağlık tesisinin de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin sağlık ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir hizmeti ifa edeceğine inanıyorum." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılını kutlayan Koca, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle andı, şehit kanları ile sulanmış toprakların Türk yurdu olarak kalmasında emeği olan, uğraş veren, mücadele eden herkesi saygı ve minnetle yad etti.

Tüm dünyanın tek bir gündeme odaklandığını belirten Koca, Kovid-19 pandemisinin hala hız kesmeden can almaya devam ettiğini, birçok ülkenin hastane, yoğun bakım, yetişmiş sağlık insan gücü ve teknik altyapı açısından sıkıntıya düşmüş durumda olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, "Dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Güçlü bir sağlık sisteminin toplumlar için ne kadar hayati olduğunu, tüm dünyanın bizzat tecrübe ettiği bir dönemi yaşıyoruz." diye konuştu.

- "Bu hastaneler, sadece özel durumlarda kullanılması için tasarlanmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta gıpta edilen bir dizi gelişmeye şahit olduğunu, bu durumun verdiği güçle pandemi mücadelesini kararlılıkla yürüttüklerini aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Her alanda olduğu gibi sağlıkta da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmak, Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olmak önceliğimizdir. Bu dönemde, ambulans uçaklarımızı seferber ederek sağlık durumu ağırlaşan Kıbrıslı kardeşlerimizin tedavilerine ana vatanda devam ettik. Pandemi döneminde tüm ülkelerce temininde sıkıntı çekilen maske, tulum gibi koruyucu malzemeler ile ilaçlar ve solunum cihazları ihtiyacını gidermeye çalıştık. Ambulans takviyesi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 500 yataklı olarak planlanan Lefkoşa Hastanesinin proje ihalesi 9 Ekim'de yapıldı. Yapım ihalesi kısa sürede tamamlanarak inşaatına başlanacaktır. Bu süre zarfında arazinin imar, mülkiyet ve altyapı sorunları da çözülecektir. Modern mimari anlayışı ile tasarlanmış, her türlü tanı, teşhis ve tedavi birimlerini bünyesinde barındıran, Kıbrıs Türk halkına hak ettiği konforu yaşatarak sağlık hizmetinin sunulacağı bir hastane olacaktır."

Bakan Koca, proje ve yapım ihale işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenilerek kısa sürede tamamlanmış olan Acil Durum Hastanesinin açılışını gerçekleştirdiklerini, İstanbul'un iki yakasında açılan acil durum hastanelerinin üçüncüsünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açıldığını söyledi.

Koca, "Bu hastaneler, sadece özel durumlarda kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı. Salgın, deprem ve afet dışında da hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildi. Yoğun bakım ve palyatif bakım hastaları için önemli bir imkan sağlıyor. İleri düzey ameliyatlar ve girişimsel kalp müdahaleleri yapılabilecek, inme merkezi olarak faaliyet gösterecektir." dedi.

- "Müstesna yapı taşları olacaktır"

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin hemen yanında, yaklaşık 20 bin metrekare yüzölçümlü arazi üzerine kurulu, 13 bin 288 metrekare kapalı alanlı bu hastanenin, 24 yoğun bakım yatağı, tek kişilik odalarda 64 hasta yatağı ve 12 acil müşahede yatağı olmak üzere toplam 100 yataklı olduğu bilgisini veren Koca, hastanede 6 ameliyathane ile yeterli laboratuvar ve görüntüleme imkanları bulunduğunu, 2 röntgen, 2 ultrason cihazı, 1 tomografi, 1 MR ve 1 anjiyo cihazı planlandığını söyledi.

Bakan Koca, "Bu hastanelerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık sistemini güçlendiren müstesna yapı taşları olacaktır. Her iki sağlık tesisinin de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin sağlık ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir hizmeti ifa edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bu dönemde sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden hummalı bir uğraş ve fedakarca hizmet verdiğinin hep birlikte müşahede edildiğini dile getiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şükran nişanesi olarak, 2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' olarak kabul edilmesi yönündeki teklifimizin, Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulunda kabul edilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Başta ülkelerimiz olmak üzere tüm dünyanın kısa sürede Kovid-19 salgınının üstesinden gelmesini temenni ediyor, bu vesileyle tüm insanlarımızı, tedbirlere sıkı sıkıya uymaya davet ediyorum. Göstermiş olduğunuz önderlik, destek ve kolaylıklardan ötürü sizlere saygı ve şükranlarımı arz ediyor, Acil Durum Hastanemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan olduğu dönemde bir salgın hastanesi yapma girişimi olduğunu, ancak projenin bir türlü çıkmadığını belirterek, "Dolayısıyla ne yapacaktım? Tabii ki Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaktım. 'Sayın Cumhurbaşkanım ihtiyacım var, yavru vatanın ihtiyacı var' dedim." ifadesini kullandı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuşma yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ülkede etkili olduğu dönemde kendisinin başbakan olduğunu hatırlatan Ersin Tatar, "Bakanlar Kurulu olarak belki de 3 ayda 50 Bakanlar Kurulu, belki 300 saat Kovid-19'u, halkımızın sağlığını nasıl koruyacağımızı, nasıl tedbirler alacağımızı tartıştık." diye konuştu.

Halkın sağlığını korumanın yanında ülke ekonomisini, istihdamını ve sektörlerin ayakta kalabilmesi için alınacak tedbirleri yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Tatar, "Bu süreç içerisinde bizlere her zaman destek olan elbette ana vatanımız Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin ihtiyacı olan her anda Türkiye'den her türlü desteği alabildiklerini söyleyerek, "Şimdi de işte o sıkışık dönemlerde bir pandemi hastanesi yapamayan hükümet olarak bizi eleştirenler, bu akşam acaba ne diyecekler?" diye konuştu.

O dönemde başbakan olarak salgın hastanesi yapılması talimatını verdiğini, ancak projenin çıkmadığını kaydeden Tatar, "Dolayısıyla ne yapacaktım? Tabii ki Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaktım. 'Sayın Cumhurbaşkanım ihtiyacım var, yavru vatanın ihtiyacı var' dedim. Eğer bir salgın patlaması olursa insanlarımızın bu ihtiyacını, sağlık hizmetlerini nasıl vereceğiz? Kapasite dolabilir diye haberler vardı." şeklinde konuştu.

KKTC'de o dönemde hastanelerdeki yatakların dolduğuna yönelik haberlerin çıktığını hatırlatan Ersin Tatar, "Öyle bir durum hiç olmadı. Bu işi öyle bir yönettik ki hiçbir zaman salgın patlaması olmadı. Çok az vakayla bu işi başarıyla sürdürdük. Dolayısıyla alnımız açık." dedi.

Tatar, Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin 2 ayda tamamlandığını söyleyerek, "Hastane hazır, sağlık sistemi daha da güçlendi, KKTC dünyanın gözü önünde daha da güçlenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

- "Gerek vaka, gerek kayıp, gerekse aktif vakalara bakıldığında Avrupa'nın en iyi değerlerine sahibiz"

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli ise salgının başında gerekli tüm önlemleri geç kalmadan aldıklarını ve bu kapsamda bir salgın merkezi oluşturduklarını söyledi.

Test, yoğun bakım ve ventilatör kapasitesini Türkiye'nin desteğiyle artırdıklarını ifade eden Pilli, "Bugüne kadar toplamda 999 vaka oldu, bu süre içinde 5 hastamızı kaybettik. Pek çok dünya ülkesinde salgının kontrolden çıkmasına rağmen hükümet olarak aldığımız önlemler sayesinde ülkemizde kontrolden çıkmamıştır." diye konuştu.

Ali Pilli, KKTC'nin aldığı önlemlerle dünyada en iyi değerlere sahip ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Gerek vaka, gerek kayıp, gerekse aktif vakalara bakıldığında Avrupa'nın en iyi değerlerine sahibiz, dünyanın en iyi değerlere sahip ilk 10 ülkesi içindeyiz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin iyi değerlere rağmen açılışı yapılan hastaneye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Pilli, "Ortaya çıkan bu eser, kardeşliğimizin, iyi ve kötü günde bir arada duruşumuzun nişanesidir." şeklinde konuştu.

Acil durum hastanesinin ayrıca Türkiye'nin küresel anlamda nasıl bir güçte olduğunu gösterdiğini de ifade eden KKTC Sağlık Bakanı Pilli, Türkiye ile KKTC arasındaki sağlık alanındaki iş birliğine ilişkin detayları paylaştı.

Pilli, AMATEM, Güzelyurt Hastanesi, 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi gibi sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımların inşasının devam ettiğini de söyledi.

- Lefkoşa Acil Durum Hastanesi

İnşasına ağustosta başlanan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip.

Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.

Hastanede bir laboratuvar, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin bulunduğu görüntüleme merkezi de mevcut.