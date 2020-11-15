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Erdoğan'dan Maraş'a tarihi ziyaret: Piknik menüsü belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş'ı ziyaret etti.umhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli'nin Maraş'taki piknik menüsüne (DHA) ulaştı.
 15 Kasım 2020 20:59
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Erdoğan'dan Maraş'a tarihi ziyaret: Piknik menüsü belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla MHP lideri Bahçeli ile 46 yıl kismen açılan Maraş'ta deniz kıyısındaki mekanda piknik etkinliğinde biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli ile deniz kıyısında piknik etkinliğinin bulunduğu Maraş'a geldi. Tarihi ziyareti Türkiye ve KKTC medyası yanısıra Güney Kıbrıs medyası da takip ediyor.

PİKNİK MENÜSÜNDE KIBRIS TÜRK LEZZETLERİ VAR

KKTC'nin Maraş kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de katılacağı 'pikniğin' menüsüne Demirören Haber Ajansı () ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli'nin Maraş'taki piknik etkinliğindeki yemek menüsü şöyle;

Ana yemek: Et döner, KKTC'nin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi

Tatlılar: Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava

Zeytinli- hellimli pilavuna
DHA
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