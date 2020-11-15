Koronavirüse rağmen parti yapan 21 kişiye 16 bin lira ceza
|15 Kasım 2020 21:29
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, koronavirüs salgınına rağmen onlarca kişinin parti yaptığı alkollü mekana polis bakın yaptı. Baskında 21 kişiye toplamda 16 bin 590 lira ceza kesildi.
Yağcılar İçi mevkisinde faaliyet gösteren alkollü bir mekan, sosyal medyada üzerinden verdiği reklamla parti düzenleneceğini duyurdu. Bunun üzerine Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri mekana baskın yaptı. Baskında, iş yerinin orta kısmının pist haline getirildiği ve DJ eşliğinde çok sayıda müşterinin maskesiz bir şekilde dans ettikleri, sosyal mesafenin ve koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı tespit edildi.
Partiye katılan 21 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden 16 bin 590 lira, iş yeri sahibi hakkında ise alkolü özendirici reklam yapmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, iş yerinde dans edilmesine izin vermek, koronavirüs tedbirlerini uygulamamak gibi çeşitli maddelerden işlem başlatıldı.
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