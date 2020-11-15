ABD'de hastaneler aşı için soğuk depo alma yarışında

Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık kurumları, yetkililerin acele etmeyin uyarılarına rağmen koronavirüs aşısını saklayabilmek için soğuk hava deposu alma telaşına girdi.

BioNTech şirketinin Pfizer ile ortaklaşa geliştirdiği bir aşının sonuçlarının umut vermesi sağlık kurumlarını da harekete geçirdi. Söz konusu aşı adayının, diğer aşılardan farklı olarak eksi 70 santigrat derece soğuklukta muhafaza edilmesi gerekiyor. Standart aşılar 2 ila 8 derece ısıda saklandığından mevcut depolama alanları söz konusu Covid-19 aşısı için uygun değil.

Reuters'ın haberine göre, koronavirüs aşısı piyasaya sürülse dahi depo üreticileri, talepten dolayı siparişlerin yetişmesinin aylar sürebileceğini söylüyor.

ULT depoların fiyatı 5 bin ila 15 bin dolar

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, ultra soğuk depolar (ULT) için acele edilmemesini, aşının uygun koşullarda saklanması için Pfizer ile birlikte çözüm yolları arandığını duyurmuştu.

Konuya yakın kaynaklar ABD eyaletlerinin üçte birinin ULT depolardan sipariş verdiğini söylüyor.

BioNTech'in geliştirdiği aşıyı muhafaza etmek için gereken depoların fiyatı 5 bin ile 15 bin dolar arasında değişiyor.