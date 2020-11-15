Karantinadan kaçan kişi çalıntı motosiklette yakalandı
|15 Kasım 2020 22:24
|+Aa- Yazdır
Aydın'ın Efeler ilçesinde çalıntı motosiklette yakalanan ve karantinada olması gerektiği belirlenen kişiye idari para cezası uygulandı ve öğrenci yurduna yerleştirildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Mobilpark ekipleri, M.K'nin kullandığı 09 AZ 478 plakalı motosikleti Aydın-İzmir kara yolunda durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı motosiklet, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin 2016 yılında Ovaeymir Mahallesi'nden çalındığı öğrenildi.
Sürücüyle birlikte motosiklette bulunan O.M'nin yapılan kimlik sorgusunda ise yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerektiği belirlendi.
Motosiklet sürücüsü M.K. işlemleri için emniyete götürülürken, O.M. ise 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı ve filyasyon ekipleri tarafından öğrenci yurduna yerleştirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronayı yenen Sağlık Müdürü: Suyu içemez hale gelmiştim
15 Kasım 2020 22:51
|Emekli öğretmen şampiyonada gençlere taş çıkarttı
15 Kasım 2020 21:35
|Hayalini gerçekleştirdi, kara mürver yetiştirmeye başladı
15 Kasım 2020 21:22
|Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu
15 Kasım 2020 20:55
|Düğünlerine kara tren görünümlü traktörle gittiler
15 Kasım 2020 20:05
|AK Parti İl Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
15 Kasım 2020 19:57
|Karantinada olması gereken kişinin yaptığı 'pes' dedirtti
15 Kasım 2020 18:13
|Burdur Belediye Başkanı Ercengiz hastaneye kaldırıldı
15 Kasım 2020 17:53
|Prof. Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek
15 Kasım 2020 17:14
|Doğu Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü
15 Kasım 2020 16:44