16 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
|16 Kasım 2020 00:01
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Balat Sahil Cephe Onarımı" ve "Sur Dibi Millet Bahçesi" proje alanları ile Yedikule Zindanları'nda incelemelerde bulunacak.
(İstanbul/15.00/15.30/16.00)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti programına video konferansla katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun temel atma törenine iştirak edecek.
(Denizli/11.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.
(Bakü)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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