Üniversite, ilanda 'kısmen' düzeltme yaptı!
|16 Kasım 2020 00:02
|+Aa- Yazdır
"'Akademik Liyakat' Geciktikçe! Bölümlere ilgisiz öğretim üyesi ilanı alınmaya devam ediliyor!" başlıklı yazımızda, Trabzon Üniversitesi tarafından 06 Kasım 2020 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda; Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalına alınacak Doktor Öğretim Üyesinin özel şartı; "Rekreasyon Bölümü veya Jeodezi ve Fotogrametri/Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Jeodezi ve Fotogrametri/Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli alan çalışmaları yapmış olmak." şeklinde belirlendiği, söz konusu bölüme Harita Mühendisliği doktoralı adayın yerine Rekreasyon alanına uygun alanlardan (Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük) öğretim üyesi temini yapılmasının daha doğru olduğunu gündeme getirmiştik.
Bunun üzerine, Trabzon Üniversitesi tarafından 13 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de "kısmen" düzeltme yapılarak, Rekreasyon alanında doktora yapmış olan adayların da başvurusuna imkan sağlandı. Ancak, ilgili yükseköğretim kurumu Rekreasyon Bölümüne "Harita Mühendisliği" alanından öğretim üyesi temin etme noktasındaki ısrarını sürdürdü.
İŞTE DÜZELTME İLANI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|EKPSS sorularını değerlendiriyoruz
15 Kasım 2020 11:20
|Spor Bakanlığı, 2 bin antrenör alacak
13 Kasım 2020 10:59
|15 bin adayın girdiği kaymakam adaylığı sınavı hala açıklanmadı
13 Kasım 2020 00:04
|KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
12 Kasım 2020 14:13
|Üniversite, raylı sistemler mühendisliği mezunlarına başvuru şansı tanımadı!
12 Kasım 2020 12:08
|Rektör eşini tarif eden ilan üniversite tarafından iptal edildi!
11 Kasım 2020 13:45
|Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
11 Kasım 2020 02:13
|Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!
11 Kasım 2020 00:04
|1 milyon 476 bin kişiye devlet kapısı açıldı
09 Kasım 2020 11:45
|ÖSYM, sözleşmeli alım öncesinde SGK ile entegrasyon sağlamalı
09 Kasım 2020 00:03