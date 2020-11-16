Üniversite, ilanda 'kısmen' düzeltme yaptı!

"'Akademik Liyakat' Geciktikçe! Bölümlere ilgisiz öğretim üyesi ilanı alınmaya devam ediliyor!" başlıklı yazımızda, Trabzon Üniversitesi tarafından 06 Kasım 2020 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda; Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalına alınacak Doktor Öğretim Üyesinin özel şartı; "Rekreasyon Bölümü veya Jeodezi ve Fotogrametri/Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Jeodezi ve Fotogrametri/Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli alan çalışmaları yapmış olmak." şeklinde belirlendiği, söz konusu bölüme Harita Mühendisliği doktoralı adayın yerine Rekreasyon alanına uygun alanlardan (Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük) öğretim üyesi temini yapılmasının daha doğru olduğunu gündeme getirmiştik.

Bunun üzerine, Trabzon Üniversitesi tarafından 13 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de "kısmen" düzeltme yapılarak, Rekreasyon alanında doktora yapmış olan adayların da başvurusuna imkan sağlandı. Ancak, ilgili yükseköğretim kurumu Rekreasyon Bölümüne "Harita Mühendisliği" alanından öğretim üyesi temin etme noktasındaki ısrarını sürdürdü .

İŞTE DÜZELTME İLANI